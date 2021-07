Feijóo se desmarca de las declaraciones de Camuñas sobre la guerra civil: "Fue un golpe de estado"

Hace unos días, el líder del PP, Pablo Casado, se vio envuelto en una polémica por las desafortunadas declaraciones que hizo el exministro de Adolfo Suárez y exmilitante de Vox, Ignacio Camuñas, sobre la guerra civil española. Ambos coincidieron en un acto del PP en Ávila y hablando de esa etapa de la historia, Camuñas aseguró que la guerra civil no empezó con un golpe de Estado, ante el rotundo silencio de Casado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha sido entrevistado en Hora 14 de Cadena SER donde se ha desmarcado de esas palabras y ha reconocido que la guerra civil "comenzó con un levantamiento militar". "El Gobierno de la República realmente no era un modelo de gobierno, ni de gobernanza ni de libertades, pero lo cierto y verdad es que hay un levantamiento militar y eso es un golpe de Estado", ha apuntado.

Sin embargo, ha defendido a Casado, pues no considera que "debamos nosotros de cuestionar lo que diga un señor militante de Vox o que sea militante de Podemos". "A quien se debe de pedir responsabilidades es el que hace esas manifestaciones, no al que las oye", ha sentenciado, insistiendo en que "la guerra civil primero es un conflicto lamentable de nuestros abuelos y bisabuelos que ha ocurrido hace 80 años y que efectivamente hay un levantamiento militar".

Sobre la pandemia en Galicia

Galicia ha sido una de las comunidades autónomas en reforzar las restricciones por el avance de la quinta ola de coronavirus. No pidió a su Tribunal Superior de Justicia que avalara el toque de queda, como sí hicieran otras regiones, pero ha ido un paso más allá exigiendo el certificado COVID de vacunación, una prueba negativa de al menos 72 horas o demostrar haber pasado la enfermedad para acceder al interior de la hostelería. Y es que, a pesar de ser una de las comunidades con mejor ritmo de vacunación, pues el 67% de la población tiene la pauta completa y casi el 76% al menos una dosis, los contagios siguen disparándose y la presión hospitalaria comienza a saturarse.

En este sentido, Feijóo ha mostrado su preocupación por el aumento de la incidencia sobre todo en la población joven. "El número de contagios entre personas entre 15 y 25 años es nuestra mayor preocupación", ha señalado, aunque asegura que "el número de hospitalizados tanto en planta como en UCI de momento es un porcentaje no preocupante"

El principal problema, según Feijóo, es el número de vacunas que llegan: "Estamos trabajando para ver si somos capaces entre todos de conseguir más vacunas y poder inmunizar a la gente con mayor rapidez". El presidente gallego lleva semanas reclamando que lleguen más vacunas porque son insuficientes para inmunizar a toda la población en tiempo récord. "El Gobierno debe saber y debe de aceptar que el número de vacunas que tenemos es manifiestamente insuficiente", ha insistido.

"No tenemos vacunas suficientes y por eso la gente se está contagiando"

El porcentaje de vacunas que llegan a España depende del contrato firmado con la Unión Europea, pero Feijóo insiste en que se necesitan más. "Cómo le explicamos a la gente que Europa no consigue más vacunas cuando Estados Unidos te ofrecen distintas posibilidades de vacunación a un turista o a una persona que visita a Estados Unidos o como en otros países como Israel que prácticamente la población está inmunizada", ha enfatizado.

"Yo no hago ninguna crítica, hago una crónica. El problema que tenemos en España en este momento es que no tenemos vacunas y no estoy responsabilizando al Gobierno, lo que estoy es constatando un hecho", ha reclamado y añade: "Cuando la gente dice pero por qué no somos capaces de parar el virus, pues no somos capaces de parar el virus porque en España no tenemos vacunas suficientes. Probablemente esto ocurra en el resto países de la Unión Europea, pero tenemos que dar alguna explicación a la gente de porqué no la vacunamos".

El presidente gallego asegura que el Servicio Gallego de Salud podría dispensar 100.000 vacunas diarias, pero el máximo de vacunación al que han llegado en un día ha sido de más de 40.000. "Hemos llegado a vacunar a la semana a trece mil personas porque no teníamos más vacunas. Por tanto, el problema que tenemos en España, como en la mayoría de los países de la Unión Europea es que no tenemos vacunas suficientes para la población y por eso la población se está contagiando", ha criticado.

Los jóvenes, prioridad en la vacunación gallega

La estrategia que está adoptando Galicia con la vacunación es compaginar los grupos de edad correspondientes con los jóvenes y estudiantes que saldrán a estudiar este curso al exterior. Sin embargo, al priorizar a los chavales de entre 16 y 19 años, la franja de 20 a 29 aún no tiene en su mayoría el primer pinchazo.

"Primero hemos atendido a los chavales que se van a ir de Erasmus o hacer un bachillerato internacional y que necesitan ir con dos dosis antes del mes de agosto para salir hacia hacia el resto de países. Una vez que finalizamos ese contingente, abrimos a los chavales que están con mayor índice de contagio", ha justificado el presidente gallego, resaltando que en la franja de 16 a 19 el procentaje de contagios por cada 100.000 habitantes supera los 3.000 casos, siendo la incidencia media de Galicia de 500.

En este sentido, Feijóo ha sacado pecho ante la rapidez en el proceso de vacunación y ha asegurado que cada día se ponen una media de 30.000 dosis, por lo que están dejando 11.000 dosis guardadas para agosto y 6.000 para septiembre para poder completar la pauta de los jóvenes que se irán al exterior. "El planteamiento y la norma sigue siendo la estructura de edad. Esta semana acabamos con los de 30 a 39 y después ya empezamos con los de 20 a 29, aunque en Santiago ya hemos empezado", ha explicado.