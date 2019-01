La decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de tumbar el último recurso a la ley que, desde 2014, prohíbe el foie en California, ha sido acogida con entusiasmo por organizaciones animalistas como PETA —que anima a denunciar a los restaurantes que lo sigan sirviendo— y, en cambio, ha desatado gran indignación en Francia, donde este producto fue reconocido oficialmente como parte de la "herencia cultural y gastronómica del país" y donde los productores acusan a la justicia estadounidense de haber cedido ante las "mentiras del lobby vegano".

Producir foie de pato u oca, de hecho, también está prohibido en la mayoría de países europeos (entre ellos, Alemania, Inglaterra o Italia). Pero la normativa europea (Directiva 98/58/CE) lo permite siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos de bienestar animal que, por otra parte, organizaciones como Igualdad Animal denuncian que no se están cumpliendo.

Según datos de la Federación Europea de Foie Gras, Francia lidera la producción mundial de foie (63 %), seguida de Hungría (16 %), Bulgaria (12 %), China (2 %) y España (2 %). Pero nuestro país ocupa la segunda posición en consumo: en 2016 se vendieron 3.240 toneladas de foie, siete veces más de lo que se produjo.

Con estas cifras sobre la mesa, ¿se acabará prohibiendo el foie en España? Eduardo Sousa, de la empresa extremeña La Patería de Sousa, que cría ocas en libertad y las alimenta con bellota de la dehesa, cree "no hace falta prohibir" porque "el que manda es el consumidor". Sousa, que es socio de la Asociación Nacional de Productores de Alimentos Éticos (ANPAE), intuye que los productores de foie, como los de huevos de gallina, se van a ir adaptando a la demanda.

El productor extremeño explica que su producción es muy pequeña ("2.000 animales al año") y que, además, no quiere crecer ("prefiero subir los precios"). Sousa presume además de no verse afectado por las restricciones internacionales ya que en su caso no practica el gavage (sobrealimentación forzada con sistemas mecánicos o manuales) sino que aprovecha el instinto de los gansos, que tienden a incrementar sus reservas de grasa justo antes de la migración.

"No creo que en España se vaya a prohibir, al menos a corto o medio plazo", explica el Pablo Pizarro, chef del restaurante coruñés Bocanegra. "Sí que sería deseable que la legislación y los propios sistemas de producción tendiesen a incrementar el bienestar animal en la medida de lo posible y a que el proceso fuese más respetuoso. En ese sentido hay ya algunas experiencias".

¡El 'foie' no es francés! En contra de lo que mucha gente cree, el foie no es un invento francés sino que procede del Antiguo Egipto. Ismael Díaz Yubero cuenta en Lo Que Nos Enseñan Los Sabios Gastrónomos (Alianza Editorial) que los egipcios cazaban las ocas que pasaban el invierno en las proximidades del Nilo y que se percataron de que, al llegar la primavera, justo antes de la migración, su hígado estaba hipertrofiado y tenía un sabor diferente. Por eso empezaron a copiar a la naturaleza alimentando de forma contundente a las ocas que capturaban. Incluso hay pinturas de la época que muestran a esclavos masajeando sus cuellos para ayudarles a tragar. De ahí pasó a Grecia, luego a Roma, la Galia... y el resto es historia.

Además de de La Patería de Sousa, Pizarro cita a Ánades Galicia, que "cría a sus aves en libertad en un bosque de castaños en las montañas de sureste ourensano". Y es que, aunque como cocinero siempre busca que el producto tenga la máxima calidad, también procura que su trabajo ocasiones "el menor impacto posible sobre el bienestar de los animales". En su opinión, "poco a poco se va avanzando y ojalá siga siendo así en el futuro. Al menos esa es la línea de trabajo que nos gusta".

Al preguntarle si la producción de foie acabará prohibiéndose en España, Cristina Rodrigo, portavoz de la organización ProVeg, recuerda que "según el Eurobarómetro, el 94 % de los europeos cree que es importante proteger el bienestar animal" y que países como Italia o Reino Unido "lleva prohibida más de una década". ProVeg, según detalla Rodrigo, "defiende un alimentación vegetal, que salve vidas y reduzca el sufrimiento innecesario de los animales, incluyendo aquellos involucrados en la producción de foie gras".

Pero aunque los citados datos que le hacen "tener esperanza", contrastan con el hecho de que "tan solo un partido político español solicita su prohibición". Y se trata del PACMA, que pese a contar con tantos votos como el PNV (284.848, en las últimas elecciones Generales) no tiene representación parlamentaria.

Eva Espallargas, abogada y autora del blog de recetas Fresa & Pimienta, sí ve factible que el foie se acabe prohibiendo en España, pero alega que, de producirse, no sería más que "hacer publicidad de la punta de un iceberg" porque en realidad "hay multitud de productos y/ o ingredientes —como la leche o los huevos del 3— que se obtienen sacrificando la calidad de vida de los animales, incluso utilizando métodos crueles para abaratar costes". La cuestión, según Espallargas, solo se resolvería "con una buena regulación legal sobre la calidad de vida animal para la obtención de productos".