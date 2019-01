Esperanza Aguirre participa en 'Pasapalabra': ¿te atreves a completar su rosco?

Esperanza Aguirre ya ha grabado los programas de Pasapalabra en los que está de invitada, echando una mano a los concursantes para lograr el máximo tiempo posible para enfrentarse al rosco final. Mediaset confirma a la SER que los programas, presentados por Christian Gálvez, se verán el próximo mes de febrero, así que, para amenizar la espera, hemos preparado un rosco de completa temática Aguirrista que puedes tratar de completar.

El rosco de Esperanza Aguirre

Con la A. Letra por la que empieza la expresión que define el comportamiento de Esperanza Aguirre cuando huyó de la policía al ser multada por dejar el coche en doble fila en la Gran Vía de Madrid para sacar dinero del cajero.

Con la B. Ciudad portuaria de la India en la que Esperanza Aguirre salió ilesa de un atentado en el que murieron decenas de personas.

Con la C. Nombre del título nobiliario inferior al de marqués que ostenta Esperanza Aguirre.

Con la D. Acción de dimitir, algo que Esperanza Aguirre hizo hasta en tres ocasiones: en 2012 al dejar su cargo de presidenta madrileña; en 2016 al abandonar su puesto como presidenta del PP de Madrid; y en 2017 al dejar sus cargos en el Ayuntamiento de Madrid.

Con la E. País al que pertenece la bandera rojigualda que Esperanza Aguirre animó a sacar a los balcones y ventanas para celebrar el 12 de octubre.

Con la F. Nombre del exsecretario general del PP de Madrid de apellido Granados que fue condenado a dos años de cárcel por un chivatazo sobre la investigación de la trama Púnica.

Con la G. Investigación de una trama corrupta política vinculada al PP encabezada por el empresario Francisco Correa y de la cual Esperanza Aguirre se vanaglorió de descubrir: "Yo destapé la trama G...", dijo.

Con la H. Insulto con el que obsequió a su compañero de partido, Fernando Serrano, exdirectivo de Caja Madrid: “Hemos tenido la inmensa suerte de poder darle un puesto a IU quitándoselo a un 'h...'".

Con la I. Nombre del expresidente de la Comunidad de Madrid que defraudó a Esperanza Aguirre y causó su tercera dimisión por, según explicó, "no vigilarle todo lo que debía".

Con la J. Nombre del escritor portugués que Esperanza Aguirre confundió con una pintora durante una conversación con un reportero mientras visitaba la Feria del Libro de Madrid: “¿Le gusta Saramago?”. “Sí. Sara Mago, gran pintora”.

Con la L. Trama corrupta que hizo llorar a Esperanza Aguirre cuando conoció la detención de Ignacio González.

Con la M. Localidad madrileña en la que tuvo lugar el accidente de helicóptero del que Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy salieron ilesos.

Contiene la N. Nombre de la cámara de representación parlamentaria de la que fue presidenta Esperanza Aguirre.

Contiene la Ñ. Manifestación de amor o buen afecto que se siente hacia alguien y que Esperanza Aguirre dijo sentir por Alberto Ruiz-Gallardón: "En lo personal le tengo ....ñ., lo que ocurre es que no me gustan muchas cosas de las que hace en política; (...) no creo en la política ni de las encuestas ni del progresismo".

Con la O. Empresa de la que era directivo Javier López Madrid, una de las ranas de Esperanza Aguiire.

Con la P. Trama corrupta que investiga la financiación ilegal del PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre.

Contiene la Q. Nombre del programa de televisión que catapultó a la fama a Esperanza Aguirre y que comenzó su andadura en Telecinco en 1996.

Con la R. Anfibio sin cola, de piel lisa y brillante, tronco rechoncho, cabeza grande y ojos saltones, con las extremidades posteriores muy desarrolladas para saltar que Esperanza Aguirre usaba como metáfora de sus fichajes fallidos: Francisco Granados, Alberto López Viejo e Ignacio González.

Con la S. Cantidad que excede al coste inicialmente establecido y que la Fiscalía Anticorrupción investiga en el caso de los siete hospitales que Esperanza Aguirre levantó durante su etapa en el gobierno de la Comunidad de Madrid.

Con la T. Canal autonómico de televisión del cual Esperanza Aguirre se fue en directo durante una entrevista en la que acusó al programa de diseñar una escaleta anti-PP.

Con la U. Nombre de la brigada de la Guardia Civil que investiga la caja B del PP en Madrid en la época de Esperanza Aguirre.

Con la V. Localidad madrileña en la que Esperanza Aguirre se refirió a los arquitectos con estas palabras al ver la sede de su ayuntamiento: "Habría que matar a los arquitectos. Sus crímenes perduran más allá de su propia vida". (Valdequemada)

Contiene la X. Paga que reciben los trabajadores en verano y Navidad y que Esperanza Aguirre echaba mucho de menos: "No tener pagas extras me tiene mártir, las he tenido toda mi vida y las echo de menos en Navidad y en verano. No es que haga números a final de mes; es que muchas veces no llego".

Con la Y. Localidad alcarreña por la discurre el trazado del AVE Madrid-Lleida en la que la familia política de Esperanza Aguirre promovió más de 9.000 viviendas en los terrenos de los que eran dueños (Yebes)

Con la Z. Réplica cortante, rápida y, en ocasiones, ofensiva, en un debate o conversación que Esperanza Aguirre puso en práctica con Gabriel Rufián (ERC). Rufián dijo a Aguirre que le iba a formular la "doceava" pregunta y ella saltó canturreando: "Decimosegunda".