Down España pide a la Fiscalía que actúe contra Arcadi Espada por "sus ofensas y descalificaciones"

Las declaraciones de Arcadi Espada en el programa dominical de Risto Mejide, ‘Chester’, siguen generando respuestas en la sociedad. Después de convertirse en el primer expulsado de la historia del programa televisivo y de causar reacciones de todo tipo en las redes sociales, la noticia ahora llega en forma de petición a la Fiscalía.

Down España, que abarca 91 asociaciones de síndrome de Down en nuestro país, ha hecho pública este lunes su petición a la justicia de que valore si las declaraciones del periodista y fundador de Ciudadanos, Arcadi Espada, constituyen un delito de odio.

“El informe recoge las columnas escritas por el periodista en el diario El Mundo entre los años 2009 y 2019 así como sus declaraciones en el programa Chester de la cadena Cuatro, en las que volvía a reiterarse en sus ofensas y descalificaciones”, explican en su comunicado.

Para Down España, las palabras de Espada “no sólo van en contra de los principios más básicos y derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, sino también contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

La federación, que previamente ha intentado que el periodista rectifique se habría dirigido al director del periódico El Mundo "hasta en dos ocasiones”.

“Consideramos que es necesario frenar de una vez por todas este tipo de actitudes de una persona pública que lesionan gravemente la dignidad de nuestro colectivo y que demuestran una especial inquina hacia personas con discapacidad”, finalizan en su escrito, que ha compartido Risto Mejide, periodista que ha vivido la última salida de tono de Arcadi Espada.