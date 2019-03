Los Franco quieren que el Constitucional se pronuncie sobre la exhumación

Los nietos de Franco ya avisaron hace meses de que iban a utilizar todos los recursos jurídicos a su alcance para impedir la exhumación de su abuelo del Valle de los Caídos a la que se oponen por considerar que el Gobierno de Pedro Sánchez sólo pretende su humillación por razones ideológicas y que vulnera los derechos de su familia.

En el recurso que presentaron ante el Supremo el pasado jueves, para solicitar medidas cautelares que impidan la exhumación hasta que haya sentencia, los Franco avanzan que quieren llevar el caso ante el Constitucional. El texto presentado por el letrado Luis Felipe Utrera Molina señala que "en el momento procesal oportuno "(...)"se solicitará a la Sala el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre el Real Decreto-Ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley de Memoria Histórica (LMH)". Esa reforma dio al Gobierno el argumento legal para exhumar a Franco ya que establece que en el Valle de los Caídos sólo pueden estar enterradas víctimas de la Guerra Civil.

El abogado considera que la nueva LMH vulnera "diversos preceptos constitucionales " algo que ya había señalado en sus alegaciones previas al procedimiento de exhumación. Por un lado dice que no está justificada la "extraordinaria y urgente necesidad" que llevó al Gobierno a reformar la norma por Decreto-Ley ya que Franco lleva enterrado en Cuelgamuros desde 1975. Argumenta que no puede considerarse así "al no tratarse de una situación que haya surgido ex novo y que requiera una regulación legal inmediata, sino más bien todo lo contrario, esto es, estamos ante una situación perfectamente estable y consentida de forma pacífica durante décadas (más de 43 años), y que no está afectada por ninguna circunstancia que exija una inmediata y urgente actuación de los poderes públicos".

También señala que se trata de una "Ley de Caso Único" ya que el procedimiento administrativo diseñado por el Gobierno "va dirigido únicamente" contra Franco. No afecta a otras 172 personas enterradas en el Valle de los Caídos y que tampoco son víctimas de la Guerra Civil. Según el abogado de los nietos de esta forma "queda al descubierto el ardid del Gobierno para dictar una disposición legal de pretendido carácter general para enmascarar lo que en realidad no era una disposición legal de caso único relativa a los restos mortales del abuelo mis representados". Utrera Molina también sostiene que la exhumación vulnera los derechos de la familia del dictador a la libertad religiosa y a la intimidad personal.

Si el Supremo acepta elevar el caso al Constitucional, algo que no puede hacer un particular como los nietos de Franco sino un juez, 50 diputados o senadores y el Defensor del Pueblo, la exhumación podría demorarse durante años.

El recurso, aunque avanza parte de cuál va a ser la estrategia judicial de los Franco, tiene como finalidad fundamental solicitar al Supremo que adopte medidas cautelares que impidan la salida del dictador Franco del Valle de los caídos hasta que se haya sentencia. En el documento, de 22 páginas, explican que la ejecución de la exhumación "antes de un procedimiento judicial definitivo, haría perder en el presente caso su finalidad legitima al presente recurso pues este tiene como objeto fundamental oponerse a la exhumación". También dicen que "nadie podrá argumentar con un mínimo rigor que siempre sería posible la re-inhumación de D. Francisco Franco en su primitiva ubicación; que sería posible eliminar el forjado y relleno de la sepultura que prevé el Proyecto de exhumación y volver a excavar la misma dejándola en el mismo estado en el que se encontraba desde que fuera realizada la obra en el mes de noviembre de 1975". El recurso recuerda que un juez de Madrid ha suspendido cautelarmente la licencia de obras de ese proyecto.

Los Franco recuerdan también al Supremo el auto que ya emitió en diciembre de 2018 en el que, aunque denegó por prematuras las medidas cautelares, advirtió de que "la exhumación no podrá ser ejecutada sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva".

No sólo los Franco

La comunidad benedictina del Valle de los Caídos, encabezada por el Prior, Santiago Cantera , también ha recurrido ante el Supremo el acuerdo de exhumación de Franco, según avanza El Independiente. Los monjes consideran que habrá un “daño irreparable” si el Supremo no suspende cautelarmente la ejecución de la exhumación.

La Fundación Franco y la Asociación en defensa del Valle de los Caídos también han anunciado recurso.

De momento el Supremo ha dado 10 días de plazo a la Abogacía del Estado en los dos presentados y admitidos a trámite para que presente alegaciones.