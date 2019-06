El Tribunal Supremo debate la suspensión cautelar de la exhumación de Franco

El Tribunal Supremo aborda este martes el acuerdo del Consejo de Ministros que fijó para el próximo diez de junio la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco para llevarlos a Mingorrubio. Fuentes del alto tribunal explican que la previsión de los magistrados es aceptar la petición de medidas cautelares para dejar en suspenso la exhumación del cuerpo del dictador hasta que dicten sentencia firme sobre el asunto.

Los magistrados de la sección cuarta de lo contencioso-administrativo se reúnen con dos bajas: ni Luis María Díez-Picazo ni Segundo Menéndez estarán en las deliberaciones, dejando todo en manos de Celsa Pico, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, José Luis Requero, Pablo María Lucas Murillo de la Cueva y Jorge Rodríguez-Zapata.

El debate, en cualquier caso, no entrará a analizar el fondo del asunto y por tanto no valorará si es legal o no es legal sacar a Franco del Valle de los Caídos: los magistrados estudiarán si permitir la exhumación tendría consecuencias irreversibles para la familia del dictador en caso de no aceptar las medidas cautelares.

El caso Polaco

El de hoy no será el primer debate del Tribunal Supremo en torno a los recursos de la familia del dictador contra el proyecto de exhumación: hace unos meses ya rechazó otro recurso al entender que lo que cuestionaba la familia no era un acuerdo del Consejo de Ministros que implicase la exhumación, sino un trámite administrativo intermedio.

Fue en ese escrito en el que los jueces ya dejaron claro que los restos del dictador no dejarían Cuelgamuros sin su visto bueno. Recordaron el caso de Polonia, que fue condenada por la Justicia europea después de no dar audiencia a las familias de víctimas del accidente de avión de 2010 para llevar a cabo la exhumación de los cadáveres de los fallecidos. Un accidente de avión en el que, entre casi cien víctimas, se cobró la vida del entonces primer ministro polaco, Lech Kaczynski.