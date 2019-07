La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha alertado, a través de un comunicado publicado en su página web, de la presencia de leche no declarada en tortitas de arroz ecológicas con cobertura de chocolate y arroz con leche de la marca Organic Amisa.

Concretamente un envase de 100 gramos con número de lote 444 17:491 y fecha de consumo preferente 15/11/2019. Una alerta que afecta, exclusivamente, a alérgicos a la leche y a intolerantes, quienes no pueden comer este tipo de producto. Por esa misma razón, desde Aecosan piden a los potenciales afectados que se abstengan de consumirlas.

Las tortitas han sido distribuidas, principalmente, en Madrid



Según ha dado a conocer Aecosan, este producto ha sido fabricado en Países Bajos y se ha distribuido a través de Reino Unido a varios estados miembros. Entre ellos España, principalmente en Madrid. Tras descubrir el lote afectado, la asociación ha informado de estos hechos a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI).

Las tortitas de arroz de Amisa. / Amisa Organic

Mientras las autoridades investigan el suceso, desde Aecosan recomiendan a aquellos consumidores alérgicos a la leche o intolerantes a la lactosa que pudieran tener el producto en sus hogares, que se abstengan de consumirlo. Mientras tanto, aquellos que no tengan ningún tipo de intolerancia podrán consumir las tortillas de arroz sin problema.

De las magdalenas a las tortitas de arroz

Esta alerta se suma, por lo tanto, a la emitida Aecosan hace apenas unas semanas mediante la que advertía de la presencia de una proteína de leche no declarada en el etiquetado de unas magdalenas con maíz de la marca Diet Radisson. Concretamente un envase de 190 gramos con número de lote 260120 y fecha de consumo preferente 26/01/2020.

Unas magdalenas, aptas para celiacos, que no contienen lactosa pero sí caseinato (una proteína procedente de la leche). Sin embargo, en el etiquetado del lote 260120, la compañía no indica que las magdalenas cuentan con esta proteína. Por ello, desde Aecosan pide a los consumidores que extremen precauciones y que no consuman estas magdalenas si son intolerantes o alérgicos a la lactosa.