Las veces que Esperanza Aguirre salió airosa de la corrupción

La expresidenta de la Comunidad de Madrid había conseguido que los casos de corrupción en los que se han visto implicados sus colaboradores más cercanos sólo la salpicasen y en más de una ocasión ha contestado airada las preguntas sobre su implicación en Gürtel o Lezo. En marzo de 2005 Esperanza Aguirre aseguraba que en el PP iban a ser inflexibles contra la corrupción: "Nuestro compromiso es total precisamente porque hemos experimentado en carne propia el daño que nos ha hecho la corrupción".

A veces incluso bromeó con el tema, como cuando le regalaron unas picotas y con marcado acento madrileño dijo: "Pues a lo mejor ahora me van a sacar en el Gürtel".

Tan segura estaba de que nunca llegaría la imputación en un caso de corrupción que en febrero de 2016 afirmó con desparpajo: "Pero si a mí me imputan constantemente, yo he estado imputada por decir que los de Podemos eran chavistas y castristas. A mí por corrupción es por lo que no me van a imputar, esté usted tranquilo".

Su "yo destapé la trama Gürtel" en 2010 está siempre entre las frases más repetidas al hacer hacer el perfil de la 'lideresa': "Sí, sí, ustedes pueden decir lo que quieran. Yo me opuse a que una parcela en Majadahonda se vendiera a menos de la mitad de su valor y de ahí salió todo esto".

Y otra de las declaraciones más recordadas de Aguirre es en la que presumía de haber nombrado a más de quinientos altos cargos y puntualizaba "sólo dos me han salido rana". Era febrero de 2016.

En alguna ocasión, como en octubre de 2014, sí dijo que la corrupción en su partido le daba vergüenza: "cuando los casos de corrupción empiezan a asfixiar al Partido Popular, muchos sentimos vergüenza de haber estado junto a estos siniestros personajes".

En abril de 2017, y entre sollozos, mostró en público su decepción con Ignacio González.

En marzo de 2014 volvió a pedir perdón "por no haber vigilado todo lo que habría sido necesario para atajar los casos".

Y siempre desde su atalaya Esperanza Aguirre ha pedido "que los culpables sean castigados y que devuelvan el dinero robado cuanto antes".