La Iglesia no se opone a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha comparecido en rueda de prensa y entre otras cuestiones se ha referido a la exhumación de los restos de Franco.

Ha dicho que la Iglesia no se va a oponer a que los restos salgan del Valle de los Caídos tal y como ha determinado esta semana el Tribunal Supremo a pesar de la oposición de la familia del dictador. "No hemos recibido presión", ha querido dejar claro Argüello para seguir defendiendo su postura. "No queremos que los muertos en las cunetas sirvan para hacer campañas electorales. No es bueno reabrir las heridas. Todos tenemos nuestra historia en las familias. En la Transición se hizo amnistía y se miró hacia delante y pensamos que esto no se debe de perder", ha dicho.

"En todas las ruedas de prensa se me ha preguntado por Franco. ¿No es hora de mirar hacia delante?", ha insistido el portavoz de la Conferencia Episcopal.

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se ha mostrado tradicionalmente en contra de que salgan los restos de Franco. Preguntado por ello, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha dicho que el propio prior del Valle de los Caídos ha querido ahora conocer en profundidad la sentencia y está a la espera de lo que digan sus superiores que son el abad general y la Santa Sede.