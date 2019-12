Alerta de Sanidad sobre dos marcas de jamón cocido

El Ministerio de Sanidad ha lanzado una alerta alimentaria desde AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) para recomendar que no se consuma el fiambre de cerdo (jamón cocido) de dos marcas por la presencia de trazas de soja no declaradas en su etiquetado. Consumir estos productos, dice Sanidad, no es recomendable para los consumidores alérgicos a la soja.

Las marcas señaladas en esta alerta alimentaria son Monells y Eroski. Monells, fábrica de embutidos de Sant Miquel de Balenyà (Montseny), tiene afectado por el aviso de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición su envase de 150 gramos (LOTE 3949). En el caso de Eroski, la cooperativa de Elorrio, esta alerta alimentaria ha hecho que se retiren todos los lotes del Fiambre de York Sándwich finas lonchas en envase de 300 gramos.

Sanidad aconseja "como medida de precaución" que los consumidores alérgicos a la soja que tengan estos productos en sus hogares "se abstengan de consumirlo". En este mismo comunicado se recuerda que el resto de consumidores no tienen ningún riesgo en consumir estas marcas de jamón cocido.