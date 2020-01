El Supremo mantiene a Junqueras en prisión y niega que pueda ir al Parlamento Europeo

El Tribunal Supremo ha rechazado todas las pretensiones de Oriol Junqueras tras la sentencia de la Justicia Europea: no podrá ir al Parlamento Europeo a tomar posesión, no quedará en libertad, no se pedirá un suplicatorio para mantenerle en prisión y además ejecuta su condena de inhabilitación porque su inmunidad no era un "blindaje" contra las consecuencias penales del procés. La sala segunda ha tomado esta decisión pocos minutos después de que otra sala, de lo contencioso, haya rechazado suspender el acuerdo de la Junta Electoral Central que no reconoció a Junqueras como eurodiputado.

La decisión de la sala presidida por Manuel Marchena llega después de que las cuatro partes implicadas en el proceso expresaran su opinión. La defensa del líder de ERC pidió la libertad y la anulación del juicio del procés mientras la Fiscalía exigió la ejecución de su pena de inhabilitaión mientras que la Abogacía del Estado pidió que se pusieran en marcha los trámites de la suspensión de su inmunidad, con la Abogacía exigiendo que mientras tanto se le permitiera ejercer como eurodiputado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizó pública su sentencia sobre Oriol Junqueras el pasado 19 de diciembre, entendiendo que tendría que haber sido reconocido como eurodiputado y explicitando que está protegido por la inmunidad parlamentaria, aunque dejando en manos del Tribunal Supremo los efectos de esta inmunidad.

El propio Parlamento Europeo ha movido ficha estas últimas semanas, reconociendo la condición de eurodiputados tanto del exvicepresident como de Carles Puigdemont y Toni Comín y fijando para el próximo 13 de enero el pleno en el que deben tomar posesión. Todo esto mientras, en nuestro país, la Junta Electoral Central ha negado esta condición al líder de ERC tras su condena por sedición y malversación en la sentencia del procés, decisión recién confirmada por la sala de lo contencioso del Supremo.

Inhabilitación confirmada

Unos pocos minutos antes, la sala de lo contencioso-administrativo del mismo Tribunal Supremo ha decidido rechazar la petición de medidas cautelarísimas de Oriol Junqueras contra la resolución de la Junta Electoral Central que no le reconoció como eurodiputado alegando que ha sido condenado en firme. Fue el propio Junqueras el que llevó la decisión de la Junta ante la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo pidiendo medidas cautelarísimas contra su efectividad. La JEC decidió aplicarle el artículo 6.2.a de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que explica que "son inelegibles los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad", estando él condenado en firme a trece años de cárcel por sedición y malversación.

La sala de lo contencioso, que mañana decidirá el caso de Torra, entiende por unanimidad que la existencia de la sentencia del procés impide estimar el recurso de Junqueras. "Es preponderante en este momento" su condena de 13 años de cárcel que lleva a su inhabilitación. "La prevalencia obligada a la jurisdicción del orden penal impiden a esta sala adoptar decisiones que puedan interferir en la ejecución de una sentencia penal firme".

Votos particulares

En su acuerdo, la Junta Electoral rechazaba que su caso fuera comparable al de Francesc Homs en su momento y reconocía que la sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión le reconoce como "miembro" del Parlamento Europeo desde julio de 2019 pero que su situación "ha cambiado a partir de la sentencia" del procés. La decisión de la Junta contó con el voto particular contrario de cinco de sus miembros, entre ellos un miembro de la sala de lo penal del Supremo que presiden Manuel Marchena.

El Parlamento Europeo ha puesto fecha al pleno en el que tanto Junqueras como Carles Puigdemont y Toni Comín están llamados a acudir para tomar posesión de sus cargos. Tanto el líder de ERC como el expresident y el exconseller están a la espera de una decisión por la vía penal sobre los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los votos particulares pedían, de hecho, esperar a una decisión de la sala que preside Manuel Marchena para dar este paso.