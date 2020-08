La viróloga Margarita del Val advierte: si no se toman medidas más severas, habrá que volver al confinamiento

Algunos de los especialistas más renombrados plantean la necesidad de adoptar medidas más contundentes para contener el coronavirus. A veces incluso se imponen los criterios jurídicos sobre los técnicos y los jueces acaban tumbando medidas adoptadas para frenar el avance de la pandemia.

La reconocida viróloga del CSIC Margarita del Val cree que en España nos estamos relajando con las medidas, "especialmente los más jóvenes", que son los que se están contagiando más ahora y, "aunque la mayoría son asintomáticos, también hay casos graves". Recuerda que lo que pasó en enero y febrero fue que muchas personas jóvenes asintomáticas hicieron su vida normal y fueron transmitiendo el virus hasta que esto llegó a las personas mayores. "En España esto llegó muy pronto porque las personas que se van de fiesta el sábado, luego el domingo comen con los abuelos y dentro de poco nos vamos a encontrar con el susto de que el virus se está expandiendo en las personas mayores. Ya está subiendo, rápidamente, de semana en semana, la media de edad de las personas hospitalizadas".

Del Val pide que no caigamos en el mismo problema que en la misma oleada de "no proteger a nuestros mayores y de saturar a los sanitarios" porque "ya hemos aprendido que una intervención temprana es importante y que sin salud no hay economía". Por eso, cree que había que aplicar las medidas de forma más estricta, como la gran mayoría de las personas de riesgo las está llevando a cabo e, incluso, recurriendo a multas o pena de cárcel, como ya están haciendo en Italia. "Sabemos que se puede controlar, se ha hecho en Corea del Sur y en Japón", destaca.

La experta considera que "haríamos muy mal en no aplicar lo que hemos aprendido" y recuerda que si esto sigue así y las comunidades no ponen marcha medidas más estrictas y coercitivas, volver a una segunda ola "supondrá un golpe duro para la economía" y probablemente tengamos que recurrir "a un nuevo confinamiento severo".

También recomienda que todas las comunidades implanten la aplicación Radar COVID, que se ensayó en la Gomera y que duplica el número de casos de contactos de positivos que los rastreadores manuales.