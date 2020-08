El truco definitivo para asar verduras en una barbacoa

Chuletillas, chorizo, panceta, morcilla, alitas… la lista de los diferentes tipo de carne para hacer en una barbacoa es larga. Pero y ¿algo con lo que acompañar tanta carne o como alternativa para vegetarianos? Unas verduras a la plancha.

A priori no parece que hacer unas verduras en una barbacoa conlleve mucha dificultad. No, no la tiene. Pero hay que tener en cuenta varias cosas para que no queden duras o secas.

Cómo asar las verduras en una barbacoa

Después de lavar bien las verduras y cortarlas, según de cuales se trate, en rodajas de un centímetro o centímetro y medio, se les echa un poco de sal.

Y es aquí donde viene el truco. Nada de ponerlas encima de la parrilla directamente. Lo que hay que hacer es envolverlas dentro de un papel aluminio en el que habremos puesto un poco de aceite.

Así conseguiremos por una parte que no se calcine una parte mientras otra se queda dura y sin hacer, y por otra que si se trata de trozos un poco pequeños, se caigan por la parrilla directamente a las brasas.

Dentro de un mismo paquete se ponen verduras del mismo tamaño y/o grosor. Así el tiempo sobre la parrilla será el mismo. Dependerá de de cuáles verduras se trate. Irán desde los cinco minutos hasta los 15, si por ejemplo son patatas.

Temperatura más baja

Por último hay que tener en cuenta que las verduras requieren una temperatura más baja que las carnes. Así lo ideal es hacerlas al final cuando el fuego no sea demasiado fuerte.

¿Tienes algún truco?