Cooking Films Menorca: cenas de película como antídoto contra la adversidad

Se habla mucho del COVID-19, pero ni siquiera la pandemia ha conseguido que la gente deje de venir a Menorca para disfrutar de sus playas y de su —cada vez más interesante— oferta gastronómica. A este odioso 2020, de hecho, no se le puede echar la culpa del otro gran problema de la isla: la estacionalidad del turismo. Dos adversidades ante las que la cultura —en el sentido más amplio del término— se erige como antídoto: charlas, talleres, cenas, películas... De eso va Cooking Films, que se celebra esta semana en Mahón, Ciutadella, Fornells y Es Mercadal.

Adscrito desde hace cinco años al Festival Internacional de Cine de Menorca (FICME), esta sección gastronómica siempre se había celebrado en mayo, pero en esta ocasión el coronavirus ha obligado a trasladar toda la programación a septiembre. A día de hoy, de hecho, no hay ninguna sala de cine abierta en toda la isla. Pero el Cooking Films, con algunos cambios de última hora, sigue adelante.

"El objetivo es ofrecer un contenido cultural y reactivar la isla", explica la directora del FICME, Inés Garrell. "Pero también es primordial dar a conocer el producto kilómetro 0 y a los productores que hay detrás. El público objetivo es tanto el amante del cine como el de la gastronomía. En muchas ocasiones, además, el Cooking Films permite visitar espacios únicos: restaurantes, hoteles, palacios".

Pero que nadie venga a Menorca pensando en primicias de Netflix o en grandes estrenos del cine gastronómico. Para eso ya está el Culinary Zinema de San Sebastián, por ejemplo. La propuesta del Cooking Films se centra en películas que no están de rabiosa actualidad, pero que sí apetece ver —o volver ver— mientras se degusta un menú especial diseñado por algún chef destacado de la isla, que participa en la sesión para hablar de procesos y productos.

La programación de este año incluye Viaje a Italia, The Remixers, El sentido del cacao, Pastel de pera con lavanda y también el documental argentino Tegui, un asunto de familia. "No nos planteamos competir con otros festivales, pero sí nos colaborar como hacemos con la sección oficial de cortos", dice Garrell.

La directora del FICME, que es uno de los certámenes de referencia para el cortometraje, considera que este formato sigue estando poco explotado y que, en lo que se refiere a temática gastronómica, goza de un gran potencial. "Especialmente ahora, en tiempos del do it yourself en los que vale tanto el qué como el cómo. Ver y entender con todo lujo de detalles la preparación de manjares de todo tipo"."

"Estos eventos son muy importantes porque demuestran que la isla es mucho más que sol y playa", dice el chef Joan Bagur (Rels). "La cultura tiene que tener mucho más peso en nuestra economía y, sobre todo, fuere de temporada".

Una idea que suscribe Felip Llufriu (Mon), para quien también resulta importante la "visibilidad fuera de la isla". Y es que, aunque la mayoría de los restaurantes han conseguido salvar la temporada gracias a la fidelidad del cliente nacional, la gastronomía de la isla sigue siendo un tesoro por descubrir.

Menorca cuenta con un recetario bastante desconocido (oliaigua, bullit, cuscossó), grandes productos (queso, langosta, higos, vino, sobrasada, setas, ginjols) y también con profesionales curtidos en las mejores cocinas de Cataluña (como el propio Llufriu, que durante años fue mano derecha de los hermanos Roca). Restaurantes como Sa Llagosta, Sa Pedrera d'es Pujol, Res, Mon o Café Balear, entre muchos otros, son capaces de deleitar al paladar más exigente.

Pero, al no contar con ninguna estrella Michelin, la isla sigue siendo terreno inexplorado para buena parte del público gourmet. Una situación que, sin duda, se está empezando a revertir gracias a la nominación de Menorca como Región Europea de la Gastronomía 2022 y a la organización de eventos como el Cooking Films o la Mostra de Cuina Menorquina, que se celebra en las próximas semanas.