Jordi Roca te enseña a hacer su roscón de Reyes: esta es la receta del "mejor chef de pastelería del mundo"

El roscón de Reyes es uno de los postres más característicos de estas Navidades. A pesar de que este año no podremos compartirlo con nuestra familia, no al menos con toda la que nos gustaría, volverá a acompañarnos en las comidas y cenas más características. Y es que, a pesar de que la pandemia de COVID-19 nos impida celebrar las Navidades como otros años, las tradiciones seguirán siendo las mismas. En la mesa no faltará el turrón, los polvorones y, sobre todo, el roscón que volverá a coronar al rey o a la reina un año más.

Un postre que, tal y como explica el chef Jordi Roca, debería prescindir este año de su característica haba porque ya hemos recibido suficientes malas noticias a lo largo de 2020. ¿Te gustaría hacer uno de sus roscones caseros? En un año en el que hemos aprendido a hacer pan casero durante el confinamiento, el considerado como "mejor chef de pastelería del mundo" nos ofrece las claves para hacer nuestro propio postre para estas navidades.

Cómo hacer el roscón de Reyes de Jordi Roca

En primer lugar, y para la elaboración de la masa, necesitaremos 21 gramos de levadura fresca y 220 gramos de huevo pasteurizado. También cinco gramos de sal, 53 gramos de azúcar, 44 gramos de leche entera, 440 gramos de harina de fuerza y 220 gramos de mantequilla. Por último, Roca también nos recomienda contar con 18 gramos de yuzu entero confitado, 18 gramos de dados de confitura de naranja, otros tantos de limón y 7 gramos de ralladura de mandarina.

Cuando hayas reunido cada uno de los ingredientes para elaborar el roscón, el chef nos invita a mezclar la leche y la levadura en un bol. Una vez hecho esto, lo ponemos en una batidora junto con la harina, el azúcar y la sal y lo mezclamos todo bien. A continuación, añadimos el huevo, la mantequilla y el resto de ingredientes de la masa a la batidora.

Decora el roscón a tu gusto y recuerda: no le metas el haba

Tras dejar reposar la mezcla en la nevera durante tres horas, llega el momento de amasarla. Después de darle la característica forma de roscón, habrá que dejar fermentar el producto durante unas tres horas. Cuando haya pasado este tiempo, tendremos que pintar nuestro roscón con yema de huevo. En ese preciso instante aprovecharemos también para esparcir 50 gramos de almendra y otros tanto de azúcar perlado sobre el producto.

Tras incorporar los últimos ingredientes al roscón, llega el momento de meterlo en el horno. El chef recomienda hornear el postre a 130 grados durante aproximadamente 40 minutos. Pasado ese tiempo, sacamos el roscón del horno, le damos la vuelta, y lo rellenamos con 100 gramos de crema de vainilla y flor de azahar. A continuación llega el momento de decorar el roscón a tu gusto. Podrás echarle polvo de frambuesa o liofilizado. También bámbolas de yogur, flor de azahar o caramelo de eucalipto. Eso sí, como novedad para un año tan complicado como el que nos ha tocado vivir, el chef nos recomienda que prescindamos por una vez del haba.