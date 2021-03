Guerra abierta en la hostelería riojana: Francis Paniego se defiende tras haber sido acusado de traición

La pandemia de COVID-19 ha sacudido por completo a la sociedad española, pero uno de los sectores más afectados está siendo, sin duda, el de la hostelería. Muchos negocios reaccionaron de la forma más solidaria posible: preparando menús para los sanitarios. Luego, poco a poco, fueron sobreponiéndose al shock de la primera ola con una apuesta urgente por la comida a domicilio.

La mayoría asumió que el delivery había llegado para quedarse pero, aunque el Gobierno había puesto en marcha los ERTE y los créditos ICO, nada de eso pudo contrarrestar las dificultades de la segunda y la tercera ola: reducción de aforos y de la movilidad, horarios restringidos, cierres obligatorios en algunas CCAA...

Todo ello, sumado a la ausencia de ayudas directas, puso al sector contra las cuerdas y, mientras algunos expresaban su rabia contra Fernando Simón en las redes sociales, otros entraron en fase de "tristeza brutal". Las calles, además, no tardaron en llenarse de muestras de desesperación: platos rotos, ataúdes...

Hasta ahora, de todas formas, había cierto consenso en el sector. O, al menos, entre los que se pronunciaban públicamente. Pero eso ha cambiado, de repente. La causa: un hilo del cocinero riojano Francis Paniego, una de las voces más críticas del sector durante la pandemia, asumiendo que se había equivocado al cuestionar la relación entre la actividad hostelera y el aumento de la transmisión.

Una relación causa-efecto clarísima

"No he borrado un solo tuit, así que es fácil comprobar lo critico que he sido contra las restricciones de la hostelería, pero lamentablemente toca reconocer que hay una relación causa-efecto clarísima y que entonces me equivoqué", publicó el chef de El Portal del Echaurren (dos estrellas Michelin), que también es secretario de la organización de cocineros Eurotoques.

No he borrado un solo Tweet, así q es fácil comprobar lo critico q he sido contra las restricciones d la hostelería, pero lamentablemente toca reconocer q hay una relación causa-efecto clarísima y q entonces me equivoqué. https://t.co/NtUDn40b1J — Francis (@FrancisPaniego) March 2, 2021

En su hilo de Twitter, el chef riojano señaló que "cuando la angustia y el endeudamiento del negocio que está cerrado crecen a la par y no ves la luz al final de túnel, te agarras a un clavo ardiendo", pero criticó a los negacionistas y aseguró —sin dar nombres— que "las declaraciones de alguno de los máximos responsables de la hostelería causan sonrojo".

Las palabras de Francis Paniego corrieron como la pólvora y desataron multitud de respuestas. Hubo quien aplaudió su sensatez por cambiar de opinión ante la evidencia de las cifras. Otros, en cambio, le cuestionaron por desmarcarse del discurso que la mayoría de los hosteleros había apoyado hasta entonces. Pero la reacción más furibunda ha sido la de las asociaciones hosteleras riojanas.

Un comunicado incendiario

Hostelería Riojana FER, Asociación Calle Laurel y Hostelería de Calahorra y Alfaro, entre otras asociaciones, han difundido un comunicado conjunto con un título que, sin nombrar a Paniego, resulta incendiario: "La Hostelería Riojana considera intolerable el desprecio al sector por parte de un cocinero riojano que no nos representa en absoluto y que culpa a la hostelería de los contagios".

En el comunicado, sin aludir directamente al chef de El Portal del Echaurren en ningún momento, se le acusa de contar con "una premeditada estrategia personal" para "representar sus intereses profesionales, en vez de colaborar y ponerse junto al sector". También de tener un afán de "protagonismo y egocentrismo permanente", de traicionar y "dividir al sector [...] despreciando y criticando el legítimo derecho de los hosteleros a movilizarse y a protestar", incertidumbre en carne propia.

Defensa y oleada de apoyo

Ante las graves acusaciones recibidas, Francis Paniego ha criticado que se utilicen ataúdes en las manifestaciones y ha manifestado que no le parece bien recurrir a los "platos rotos" porque la hostelería no es el único sector que los está pagando.

En el programa de televisión La Rioja Directo (TVR), además, ha reconocido que se siente "triste y sorprendido por la virulencia de las acusaciones" de una asociación de la que forma parte y de la que su padre fue miembro fundador.

"A partir del mes de octubre decidimos que los restaurantes no estábamos siendo correctamente representados", ha señalado. "Es una división de pareceres y de puntos de vista. Ese comunicado no lo firman todos los colectivos. Yo creo que nos hemos equivocado. ¡Y yo he sido muy beligerante! Pero hay una causa-efecto. Para comer y beber nos genera una vulnerabilidad y, si no trabajamos en crear espacios seguros junto a la Administración, no vamos a salir de esta situación".

Pero el enfrentamiento entre Francis Paniego y las organizaciones que firman el comunicado ha generado también una oleada de apoyo hacia el cocinero riojano, tanto por parte de colegas del resto de España como de periodistas gastronómicos y demás actores del sector.

"Lo del comunicado contra Francis Paniego es un linchamiento en toda regla y creo que cruza todas las líneas rojas de lo que debería ser un sector digno", ha asegurado el gastrónomo Jorge Guitián. "Es difícil entender los ataques contra alguien que siempre ha llevado su región como bandera gastronómica", ha añadido la periodista gastronómica Pilar Salas (Agencia EFE).