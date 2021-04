El cocinero Francis Paniego, chef del restaurante El Portal del Echaurren (Ezcaray, La Rioja), lleva algo más de un año colaborando con los restaurantes del Hermitage Sport Hotel de Andorra. Un espacio situado a 500 kilómetros de su tierra, pero con el que comparte tanto la cercanía a unas pistas de esquí como, sobre todo, la apuesta por la buena cocina.

"Es el mejor hotel que hay en el Principado", señala en una entrevista stremeada a través de la plataforma Twitch. "Tenemos varios restaurantes: uno gastronómico, uno más tradicional, uno de tapas y otro más que está a pie de pista, muy frecuentado por el público local. ¡Hoy he traído el coche lleno de caparrón, la alubia típica de La Rioja! Sabemos lo que le gusta a la gente".

Pero esta semana el Hermitage ha acogido a unos huéspedes muy especiales que no iban a esquiar, precisamente, sino a intentar potenciar las relaciones diplomáticas entre los países de la península ibérica y América Latina. Andorra acoge la Cumbre Iberoamericana y a Francis Paniego le ha tocado encargarse de preparar su cena de gala, a la que el martes asistieron, entre otros, el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Ha sido mi primera Cumbre. recibí el encargo en 2019 porque debería haberse celebrado en 2020, pero todo saltó por los aires. En realidad es bastante sencillo porque todo viene marcado por protocolo. Eran 110 personas... Pero, evidentemente, tiene una carga de responsabilidad muy grande porque sirves a personalidades muy importantes. Yo nunca había servido a Pedro Sánchez ni a su majestad el rey".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludando a Francis Paniego y a su equipo de cocina, tras la cena de gala. / CORTESÍA DE FRANCIS PANIEGO

"Hasta las 13.00 no llegó el pescado, por ejemplo, porque las lubinas no habían podido pasar los controles. Menos mal que Hideki [Matsuhisa], de Koy Shunka, es un maestro con la espada y nos pusimos a abrir lomos y trinchar. La verdad es que el dispositivo de seguridad es bastante potente, tanto para el pescado como para nosotros. Medidas sanitarias, control de coches... Aquí no hay tu tía. No puede entrar cualquiera. Tenemos alojados en el hotel al presidente y nuestra majestad".

El menú, repleto de guiños riojanos y pirenaicos, fue muy celebrado: cremoso de trinxat de la Cerdanya, alcachofa a la llauna con romesco, bringuera (butifarra) de Andorra, colmenillas a la crema agria con foie, tartar de tomate con carpaccio de gamba y caviar de vino tinto, y lubina asada con jugo y pilpil de sus espinas...

Después de la cena, además, Paniego tuvo ocasión de saludar a sus comensales más ilustres. "Pedro Sánchez nos felicitó por lo rico que estaba todo, pero estaba un poco preocupado porque parece que se cuida y dijo que era mucha cena. '¡A ver cómo dormimos esta noche, que ha sido una cena copiosa!'. Yo creo que no lo fue, pero bueno. ¡Estuvo cariñoso! Dijo que esta mañana iba a ir al gimnasio... ¿Qué le vamos a decir? Que tenga cabeza y lo haga bien, por el bien de todos", señala.

Pero al preguntarle si aceptaría el puesto de cocinero de La Moncloa, un cargo que durante décadas ocupó Julio González de Buitrago, Francis Paniego no vacila: "Le diría que no, que lo siento. Le haría la cobra y le diría que yo tengo mi propio palacio, que es el Echaurren de Ezcaray".

Tras la entrevista concedida a la SER, Francis Paniego ha recibido la visita de Felipe VI con quien, según ha explicado, ha podido conversar durante unos minutos acerca de Ezcaray y la gastronomía riojana.