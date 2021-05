DIRECTO | La crisis migratoria en Ceuta: tres pateras atestadas intentan llegar a la orilla

La crisis migratoria continúa en Ceuta tras la llegada en las últimas 36 horas de alrededor de 8.000 migrantes a nado procedentes de Marruecos, de los que 4.000 han sido devueltos. Marruecos ha ejercido algo más de presión en la frontera para evitar que pasaran, pero las llegadas han seguido produciéndose. El Ejército y la Policía continúan con su depliegue en la zona, sobre todo en el espigón del Tarajal, frontera con Marruecos. Aunque por un momento este lunes el flujo de personas se llegó a detener, algún grupo de personas han continuado intentando cruzar. A primera hora de la mañana, tres pateras atestadas de personas han intentado llegar a la orilla, según informa el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Al ser interceptadas por la Guardia Civil, algunos de los ocupantes —entre ellos, menores— han saltado al agua para continuar la huida a nado. Desde que ha amanecido hasta 40 personas han cruzado y ya han sido devueltas a Marruecos en lo que se denominan comúnmente "devoluciones en caliente", ya que no media ningún procedimiento judicial: según llegan a Ceuta son devueltas, incluso los menores. Nicolás Castellano ha podido hablar esta noche con uno de esos menores que ha cruzado la frontera. Aimán tiene 17 años, es de Tetuán y fue de los primeros en llegar a Ceuta. Lleva tres días durmiendo en un parque y comiendo gracias a la caridad de los vecinos: "Hay muchas personas buenas. Quiero el futuro bueno en España, no me gusta Marruecos. Hay muchos jefes y muchas cosas malas en Marruecos", contaba a la Cadena SER. Iba a volver a Marruecos pero su caso es uno de los pocos que se ha parado de momento gracias a la intervención de un militar que le ha puesto en contacto con La Cruz Roja: "La salida de menores ha sido muy clara, todos la hemos grabado, a pesar de lo que dicen desde Interior", insistía Nicolás Castellano desde la playa del Tarajal, donde está la frontera.

Nicolás Castellano también ha hablado en el Tarajal con Asidin, un joven de 30 años, licenciado en Derecho, que también ha cruzado la frontera y ahora va a regresar voluntariamente de vuelta a su país: "Quiero ir a España. En Marruecos hay mucha gente, muchos problemas. Mejor regresamos y vemos otra solución", decía a los micrófonos de la SER.

Algunas familias con niños han dormido a la intemperie en Ceuta / NICOLÁS CASTELLANO

Esta madrugada, había familias con niños durmiendo a la intemperie en Ceuta por miedo a que, si lo hacían en la nave de La Cruz Roja, fueran devueltos a Marruecos. Los antidisturbios han pasado en un momento con botes de humo y gases lacrimógenos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó este lunes Melilla y Ceuta para conocer de cerca la situación. El ministro de Estado de Derechos Humanos y Relaciones con el Parlamento, Mustafá Ramid, ha dicho esta madrugada que España no cumplió "la buena vecindad" al "acoger" al líder del Polisario. Ramid asegura que España "conocía el alto precio' de subestimar a Marruecos".