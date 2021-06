"¿Vegano o vegetariano?": así ha sido el cabreo de Pablo Díaz tras su error en el 'Rosco' de 'Pasapalabra'

Hace apenas unas horas, Pablo Díaz se convertía en el participante más longevo de la historia de Pasapalabra. Con 242 programas a sus espaldas, el tinerfeño superaba al mítico profesor salmantino Jero Hernández para añadir un nuevo hito a su lista de récords que parece que no tiene fin. Y es que, desde que llegara en junio de 2020 con el objetivo de llevarse el bote del programa, nadie ha sido capaz de arrebatarle la silla.

Sin embargo, Pablo no ha podido celebrar esta nueva marca con una victoria. En uno de sus otros tantos duelos frente a Javier Dávila, el joven tinerfeño ha caído por 22 aciertos a 20 y tendrá que jugarse su continuidad este martes en la silla azul. Una cifra de aciertos poco habitual para Díaz, quien se ha visto penalizado por un total de tres errores que le han llevado directo a la prueba de eliminación en la que tendrá que luchar por un puesto en 'El Rosco'.

La estrategia de Pablo se le vuelve en contra

Entre todos estos errores le ha dolido especialmente uno, en el que no ha estado de acuerdo con la resolución del programa y en el que incluso ha acabado protagonizando un enfado que no suele ser habitual en él. Después de que Javier se plantara con 22 respuestas correctas y ningún fallo, Pablo tenía apenas 49 segundos por delante para revertir la situación y superar esa cifra para evitar la silla azul en la que finalmente ha caído. Sin embargo, tan solo tenía 11 aciertos y el reloj jugaba en su contra.

Una presión adicional, que suele ejercer contra sus contrincantes, que en esta ocasión se le ha vuelto en contra. Y es que, tras la gran actuación de Javier Dávila, el tinerfeño se mostraba visiblemente nervioso. A pesar de que comenzó a acertar una definición tras otra, todo se torció al llegar a la letra 'V'. Después de pasar palabra en la letra 'S', Roberto Leal le preguntaba por la palabra que define la persona que, por propia decisión, se alimenta fundamentalmente de sustancias vegetales.

Así ha sido el enfado de Pablo

Completamente convencido, Pablo Díaz respondió vegano. Sin embargo, el presentador le decía que era incorrecta. Algo que no le sentó bien al participante procedente de Tenerife, quien comenzó a lanzar varios exabruptos como consecuencia del fallo: "«¿Cómo que no? ¡No, hombre, no! Específicamente…". Mientras Pablo se quejaba de que no le dieran la respuesta como válida, Roberto Leal ha matizado la diferencia: "Has dicho 'vegano', Pablo. Vegano es alguien que se alimenta exclusivamente de vegetales. En este caso vegetariano, lo has dicho, estábamos buscando esa persona que fundamentalmente se alimenta de vegetales que podría, según esta definición, consumir otro tipo de productos, y esto un vegano no lo puede hacer. Ese es el matiz".

A pesar de la matización del presentador, Pablo Díaz no daba la explicación por buena. No obstante, seguía adelante con el objetivo de alcanzar a Javier. Pero no pudo completar la machada. El tinerfeño terminaba su rosco con 20 aciertos y tres fallos que le condenan a la silla azul. Ahora tendrá que batirse en duelo a un nuevo concursante para poder así optar a esa revancha contra Javier.