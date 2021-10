Setas en el lugar menos esperado: una usuaria denuncia haberlas encontrado en el techo de un Cercanías

Ni estaban en la montaña ni en el campo, ni ha sido viajando a un ambiente de naturaleza. Una usuaria se ha encontrado setas en un tren de Cercanías y así lo ha denunciado a través de su cuenta de Twitter. En concreto, Arantxa García Pérez ha mencionado al perfil de Cercanías de la línea R1 (@rod1cat) pidiendo si se pasa una inspección de sanidad, ya que se había encontrado estos hongos en el techo de un convoy que viajaba en dirección a Arenys de Mar.

"Cada día tengo que coger la R1 en la estación del Clot para ir a la universidad, que es en Mataró, y hoy a las 9:12 me he encontrado que en el último vagón había setas en el techo que me ha dejado flipando, la verdad. El nivel de higiene que tiene cercanías no tiene perdón", ha contado en Catalunya Radio. De hecho, ha recibido respuesta del perfil de Twitter de Cercanías de Cataluña, que le ha pedido "estación de paso, hora y destino", al igual que ha prometido comunicarlo y trasladar la queja, agradeciendo el aviso.

Setas en el lugar más inesperado

Es temporada de seta, aunque este otoño dicen expertos que no será una buena temporada por la sequía en meses anteriores. No obstante, lo que no se espera uno es mirar al techo y encontrarse setas como si estuvieran plantadas en el techo. "No deberíais encargaros de este cadáver en el armario, sino preocuparos por la higiene en general porque es vergonzoso. Dadle importancia a eso también porque a saber cómo estarán los otros y no lo sabemos…", añadía la usuaria.

Una preguntita a @rod1cat no me pasan una inspección de sanidad? En fin… pic.twitter.com/c45wm4xwPZ — Arantxa (@aran_garci) October 14, 2021

R1 dirección Arenys de Mar (109M). Me he subido en Clot a las 9:12. Último vagón. Pero no deberíais encargaros de este cadáver en el armario, sino preocuparos por la higiene en general xq es vergonzoso. Dadle importancia e eso tmb xq a saber cm estarán los otros y no lo sabemos… — Arantxa (@aran_garci) October 14, 2021

A pesar de su denuncia, hay quien se ha tomado a broma el hallazgo y ha quitado hiero al asunto. "Me parece bastante evidente que esto es algún graciosillo que lo ha puesto expresamente", escribe una incrédula, que recibe como respuesta: "Bueno, son setas saprófitos, descomponen la materia, en general salen sobre madera muerta no resinosa como el chopo, pero se pueden cultivar con simple papel higiénico. Sé de gente que le ha aparecido en las alfombrillas del coche...no es un tema de higiene, también pueden salir en tu casa".

"Imagina lo que puede haber arriba", "ahora entiendo por qué son tan lentos los trenes, son caracoles", "queda confirmado que este año hay setas para parar un tren" o "son setas de cardo. Deliciosas a la plancha y al ajillo" son algunas de las respuestas de una historia que se ha hecho bastante viral en Twitter.