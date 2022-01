Djokovic compra el 80% de una biotecnológica danesa que desarrolla un tratamiento contra el COVID-19

El tenista Novak Djokovic compró el 80% de la firma de biotecnología danesa QuantBioRes, con el objetivo de desarrollar un tratamiento médico contra el COVID-19, según ha informado a la agencia 'Reuters' el director ejecutivo de la compañía. El deportista serbio ha sido noticia estas semanas al ser deportado de Australia, donde iba a jugar el Open de tenis, ya que no estaba vacunado contra el coronavirus.

El director ejecutivo Ivan Loncarevic de la biotecnológica, quien se describió a sí mismo como un empresario, dijo que la inversión se realizó en junio de 2020, pero se negó a decir cuánto fue. QuantBioRes tiene alrededor de 11 investigadores trabajando en Dinamarca, Australia y Eslovenia que estaban trabajando en un tratamiento, no en una vacuna. La compañía está desarrollando un péptido que impide que el coronavirus infecte la célula humana y espera lanzar ensayos clínicos en Gran Bretaña este verano, agregó Loncarevic.

El número uno del tenis ha avivado el debate mundial sobre los derechos de las personas que optan por no vacunarse después de que fue deportado de Australia el domingo por la noche, lo que lo descartó del Abierto de Australia. Llegó este lunes a su Belgrado natal dos semanas después de que aterrizase en Australia. Tras más de 10 días en territorio australiano en los que le negaron el visado en dos ocasiones y en los que sus abogados batallaron legalmente por que pudiera disputar el Open de Australia, el serbio fue finalmente deportado y aterrizó en su país. Sin embargo, este no es el único Grand Slam en el que le obligarán estar vacunado. De acuerdo con la legislación vigente a día 19 de enero, Wimbledon es el único grande que podría disputar Djokovic. Le requerirían varias PCR negativas y 10 días de cuarentena en Inglaterra. US Open, Open de Australia y Roland Garros ya le han cerrado las puertas si no está vacunado.

Donde sí podrá acudir es al Mutua Madrid Open, con polémica incluida. El alcalde Almeida aseguró que Djokovic es un "reclamo" para Madrid ya que es el número uno del mundo aunque posteriormente matizó sus palabras en 'El Larguero'de la Cadena SER donde dijo que "Djokovic entrará en España en función de la normativa del Gobierno de la nación". Al día sigueinte el consejero de Sanidad de la Comunidad asegura que el tenista serbio no podrá jugar el Mutua Madrid Open al no contar con la vacuna contra la COVID-19, una contradicción ya que horas antes el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, confirmó también en 'El Larguero' que sí podría jugar en nuestro país.

Por su parte, el Ministro de Cultura y Deporte español, Miquel Iceta, ha recordado que se deben "cumplir las leyes" y, preguntado por el caso del tenista Novak Djokovic en Australia, cree que la vacunación es "importantísima" y que los personajes con liderazgo deberían hacer un "esfuerzo" y ser un ejemplo. "Lo que hay que hacer es siempre cumplir las leyes. Y además, la gente que tiene especial relevancia pública o liderazgo, ha de hacer un especial esfuerzo y marcar una pauta de ejemplaridad", señaló a los medios. En este sentido, reiteró que la vacunación es "importantísima". "Hablando de tenis, quiero agradecer a Rafa Nadal sus declaraciones", señaló el ministro, después de que Nadal dejara clara la importancia de la vacuna, en contraposición a un Djokovic que, no vacunado, fue deportado a Serbia por la justicia australiana.