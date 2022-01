¿Comer sin engordar? Cuatro investigadoras sevillanas descubren la fórmula

Cuántas personas no habrán deseado en algún momento de su vida comer sin pensar contar kilocalorías, sin tener que preocuparse por aumentar de peso.

Lo que hasta ahora se concebía como un milagro imposible está hoy un paso más cerca de hacerse realidad, pues cuatro investigadoras de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla han dado con la fórmula para comer sin engordar.

Se trata de un preparado que evita que las grasas acumuladas generen consecuencias nocivas para la salud cuando comemos. Y lo mejor de todo es que esta suerte de pócima se elabora esencialmente en base a dos componentes de origen natural: el hidroxitirisol, un antioxidante presente en el olivo, y la hoja del aloe.

El sobrepeso, la hiperglucemia, la hipercolesterolemia pueden prevenirse en parte combinando estos dos elementos, reduciendo, como consecuencia, el riesgo cardiovascular.

Una combinación ganadora

Si bien ya se había demostrado que estos dos compuestos, el gel de aloe y el hidroxitirosol, funcionaban por separado para lidiar con los cambios de peso, esta es la primera vez que se estudian de forma conjunta.

“Muchas publicaciones confirman que tienen efectos beneficiosos en el sobrepeso, la diabetes tipo2 o la hipercolesterolemia, pero lo que hemos ensayado es la asociación de los dos”, ha explicado Ángeles Fernández Arche, directora del grupo de investigación 'CTS-388 Plantas Medicinales' y de este estudio, a Canal Sur Radio.

La potencia de esta nueva fórmula reside precisamente en la mezcla de dos componentes cuya utilidad ha sido ampliamente probada. Por un lado, el hidroxitirisol es un potente antioxidante; de hecho, es el responsable de gran parte de las propiedades saludables atribuidas al aceite de oliva virgen, al que confiere propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antienvejecimiento, entre otras.

Por el otro, el gel de aloe aporta a la composición una elvada capacidad para mejorar disfunciones metabólicas y reducir el peso, según indica Fernández Arche, que en esta investigación ha estado acompañada de Dolores García Jiménez, Rocío de la Puerta Vázquez y Ana María Quílez Guerrero.

Fórmula probada con éxito en ratones de laboratorio

La fórmula elaborada por las cuatro investigadoras sevillanas ha sido testada en roedores, obteniendo resultados óptimos. En las pruebas de laboratorio, a algunos de los ratones se les alimentó con una dieta alta en grasas saturadas a fin de incrementar sus niveles de glucosa y su colesterol, mientras que a otros se les administró la misma dieta, pero suplementada con el producto.

Después de ocho semanas, los datos revelaron que los animales de este último grupo no solo no habían aumentado de peso, sino que además habían reducido notablemente sus niveles de glucosa y colesterol en sangre; algo que, sin embargo, no sucedió con los roedores del primer grupo, que no habían ingerido el preparado.

A la espera de patentar su uso en humanos: “Lo previsible es que no produzca daños”

Pese al éxito de los ensayos, por el momento el producto solo ha sido patentado en animales, aunque las investigadoras están a la espera de que alguna empresa se interese por su patente para empezar a comercializar el producto.

El primer paso para conseguirlo es que alguna empresa relacionada con la alimentación, la dietética o con la industria farmacéutica acceda a probar el combinado de ambos componentes en personas.

“Lo previsible, explicaba Fernández Arche, es que por la cantidad que le ponemos es que no produzca ningún daño”.