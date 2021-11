"La mejor receta para adelgazar es CLM": el consejo de Karlos Arguiñano para quien quiera ponerse a dieta

Karlos Arguiñano empezó a cocinar en televisión con una barba negra que, 7.000 programas después, se ha vuelto blanca. Pero su vitalidad, camino de los 74 años, salta a la vista. El cocinero vasco siempre ha reivindicado la importancia de los pequeños placeres de la vida: un chuletón, un gin-tonic, una buena película... Pero su característico buen humor —"uno solo se muere un día"— no le ha hecho perder de vista que para ser feliz es fundamental cuidarse.

"A mis cortados les he quitado el azúcar. ¡Dos sobres al día son 700 al año! Y la grasa es esencial para cocinar, pero no para comer. Por eso siempre me veis desengrasar cuando cocino. Igual no lo quitas todo, pero sí el 80%", asegura.

En televisión siempre propone platos saludables —"un poco de todo y mucho de nada", suele decir— y su último libro, La cocina de tu vida, sigue esa misma línea: "Siempre nos preocupamos de encontrar recetas saludables, que sacien, que no cansen y que alimente bien. Una familia bien alimentada es una familia sana y feliz", señala en la entrevista concedida a Play Gastro.

Más cocina y menos ultraprocesados

También se muestra crítico con los ultraprocesados. "No digo que no haya que comprarlos, pero no todos los días", asegura.

Pero Arguiñano recomienda, sobre todo, cocinar. Para uno mismo y para el resto de la familia. "Si no tienes 30 minutos al día para cocinar es que tu trabajo es la hostia. Será que eres el responsable de hacer la gasolina", comenta con ironía.

Sus recetas están plagadas de verduras y hortalizas frescas. Uno de los emblemas que le acompaña desde hace años, de hecho, es su desacomplejada apuesta por la ramita de perejil. "Los mensajes que yo doy, los doy de corazón", dice.

Para quien quiera perder unos kilos

En la presentación de su último libro, además, el cocinero vasco ha compartido un truco dirigido a quien esté pensando en perder unos kilos: "Tengo la receta del régimen para que no vayáis a un consulta pagando: CLM, comer la mitad. Esto lo vengo predicando hace años. A mí también me sobran 3 o 4 kilos, pero ya sé por qué. Porque me lo como todo. ¡Tengo mucho apetito! Pero comer la mitad es sencillo. En vez de 3 cazos de alubias, cazo y medio; en vez de 220 gramos de carne, 100 gramos de carne; y en vez de dos bolas de helado, una. Se trata de comer la mitad haciendo la misma comida. Es un consejo que me dio un médico hace 45 años, en Zaragoza, donde yo trabajaba de cocinero antes de montar restaurante. Y me lo dijo así: 'Karlos, la mejor receta apara adelgazar es CLM'".

Gran aficionado al fútbol y, sobre todo, a la pelota vasca —"el único deporte de los que se juegan en España que se ha inventado aquí"— el cocinero reconoce no practicar deporte, pero sí ejercicio: "Si me veis corriendo, ¡paradme! Yo lo que hago es caminar cerca de dos horas todos los días".