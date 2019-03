Elaborando queso en el 'entremiso'

Esta semana en 'Postales Manchegas' hablamos de uno de los productos más característicos de Castilla-La Mancha, el queso.

En su fabricación, las mujeres han tenido un papel fundamental que no siempre se ha valorado. No es el caso de la fotografía que nos muestra el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Fue publicada en el año 1913 en la revista 'Vida manchega' y en ella se ve a seis personas, cuatro de ellas mujeres de diferentes edades que ocupan la parte central. Están con las manos en una pieza de madera en el 'entremiso'; un término muy usado en La Mancha aunque no reconocido por la RAE, que sí recoge el de 'expremijo'. Es una de las palabras que sirven para dar nombre a todos los elementos usados en la elaboración artesanal del queso.

AUDIO | Esther Almarcha e Isidro Sánchez nos los cuentan aquí: