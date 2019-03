Llega Martina, una heroína celíaca

Nace el cuento 'Las aventuras de Martina. CeliacHeroine', una obra pensada para ser contada (en su versión impresa) y que sirve como herramienta para explicar algunas de las primeras situaciones a las que se enfrenta un niño celíaco recién diagnosticado.

Según explica la autora del cuento, Susana Alcaraz Quiles, vocal de la junta directiva de la Asociación de Celíacos de Murcia (ACMU), este libro "nace desde el corazón y ante la necesidad de poder llegar de forma sencilla y divertida al público más pequeño". Y es que hasta que un niño es diagnosticado como celíaco pasa un periodo de tiempo que puede ir desde unos meses a varios años. Una vez diagnosticado, la solución es aparentemente sencilla: "Dieta sin gluten estricta de por vida".

En el momento que el niño celíaco comienza su dieta sin gluten, la mejoría suele ser rápida. Sin embargo, dentro de esta alegría de conocer el problema y la solución, aparecen otras dificultades a nivel social. Por ello, familia y escuela, adquieren en el cuento un papel "muy relevante", puesto que son los dos contextos más importantes en los que el pequeño se desenvuelve en su día a día.

"La comprensión y la conciencia social de la persona con EC (enfermedad celíaca) son necesarias para poder llevar una vida lo más normalizada posible", explica Susana Alcaraz.

Desde ACMU "consideramos importante y necesario que este material pueda llegar a las aulas, pudiéndose integrar como una actividad más dentro de los Programas de Educación Para la Salud y Educación Emocional que actualmente se están desarrollando en las escuelas".

Pues da respuesta a parte de la diversidad de las necesidades de salud que actualmente se encuentran en las aulas (Enfermedad Celíaca, alergias, intolerancias) y lleva un fuerte componente emocional, pues Martina tiene que enfrentarse a sus emociones y lo hace convirtiéndose en una superheroína, añade la autora en declaraciones a Europa Press.

Éste es un cuento, que además de la carga de contenidos intrínsecos a nivel emocional y conceptual, "trata de transmitir el lado bueno de las situaciones y de las condiciones únicas y extraordinarias que cada uno de nosotros tenemos".

Dirigido al alumnado escolarizado en las Etapas de Infantil y Primaria, el vídeo-cuento 'Las aventuras de Martina. CeliacHeroine' tiene un fuerte potencial de cara a su fácil difusión. No obstante, comunica Alcaraz, cuentan con ejemplares impresos en la Asociación.

'Las aventuras de Martina. CeliacHeroine' cuenta con el apoyo y colaboración de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia, así como con el apoyo de la Consejería de Salud y del Servicio Murciano de Salud (SMS).

LA HISTORIA DE ESTA PEQUEÑA HEROÍNA

Martina es una niña risueña, alegre, juguetona, que un día comienza a encontrarse mal. Es tan pequeña que ni siquiera sabe cómo expresar lo que le ocurre. Los signos iniciales que presenta son cansancio, rabietas, llanto, ... otros signos que observan sus padres son falta de apetito, diarreas, vómitos, dolor de barriga, talla baja y pérdida de peso.

Comienza, pues, una etapa de visitas médicas, confusión, distintos tratamientos, hasta que por fin es diagnosticada con Enfermedad Celíaca. Una vez diagnosticada, hacer frente a esta enfermedad es aparentemente sencillo. Con el seguimiento de una dieta sin gluten, estricta de por vida, estará solucionado.

Ahora bien, esta solución, esta receta sin medicación, siendo el alimento su propia y única medicina, no resulta una solución tan fácil como aparenta ser. Además de acostumbrarse a comer diferente, a nivel social y emocional debe de crecer enfrentándose a sus propios miedos, apetencias, ilusiones y emociones.

Para ello, es capaz de convertirse en CeliacHeroine cada vez que tiene que superar un obstáculo a fin de conseguir hacer lo que más le gusta, que es estar junto a su familia y amigos disfrutando, jugando, compartiendo, detalla la aturoa del cuento, madre de una niña con esta enfermedad.

Martina, para lo pequeña que es, es capaz de madurar rápidamente. Tiene que hacerse fuerte, para poder disfrutar sin miedo de los momentos tan maravillosos que la vida brinda. Es una niña fuerte ante la adversidad, con bajones que consigue superar gracias al amor, apoyo y ayuda de los pilares de su vida: su familia, sus maestros, su médico y ACMU.

El cuento, se divide en tres capítulos: En el primer capítulo se explican la transformación de Martina, que lleva meses apagada, distante, pálida, débil y "enfadica", según su profesora está triste y necesita ir mucho al baño, se queja de dolor de barriga y no atiende en clase.

Tras varias pruebas, el médico les comunica que la pequeña es celíaca, acentuando que "eliminado de la dieta los alimentos que contengan gluten, Martina tendrá un desarrollo normal" y así pasa a convertirse en una heroína celíaca. Para Martina y su familia comienza una nueva vida, y en tan solo 20 días después de comenzar con la dieta sin gluten, Martina ya muestra pelazo, ojos deslumbrantes, cutis brillante, energía poderosa y una sonrisa de felicidad.

En el capítulo 2, la mamá de Martina le recuerda a la pequeña la importancia de comer su comida preparada en lugar de la del cumpleaños de una amiga para evitar el gluten, la contaminación cruzada de alimentos y que se ponga mala. Pero una vez comienza la merienda, la pequeña se siente triste porque quiere de la misma tarta de chocolate que los demás.

Tras lo que la madre le expone las dos opciones posibles: "irnos a casa a comer todo lo que quieras o te comes el bizcocho que te he traído y te vas a jugar con tus amigos y a disfrutar de tus amigos y de la fiesta". Pasados los minutos, Martina se come el bizcochito y se va a disfrutar de la fiesta y de sus amigos. Martina ha comprendido que lo importante es pasárselo bien todos juntos y sabe que su mamá, en cuento pueda, le hará su tarta de chocolate favorita.

En el tercer capítulo, se expone una nueva situación en el colegio, el día del desayuno saludable. Todos los niños esperan, ilusionados, el reparto de una pieza de fruta y un bocadillo de pan con aceite. Pero Martina está cabizbaja, tiene dudas de que en el colegio le den su desayuno saludable. Momentos después, vuelve a sonreír porque tendrá un desayuno saludable como todos sus compañeros, demostrando que "es muy fácil hacer que Martina y niños como Martina se sientan bien, queridos y felices". Y es que, concluye, "al fin y al cabo un celíaco es una persona como tú que come diferente".

'Las aventuras de Martina. CeliacHeroine', con Francisco Lencina de ilustrador, está siendo un éxito a nivel regional y nacional, del que se han hecho eco la población celíaca de las distintas comunidades del territorio nacional y la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE).

LA IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS COMEDORES Y CANTINAS

La Asociación de Celíacos de la Región de Murcia desea que este cuento, a través del vídeo-cuento, pueda llegar a todas las aulas de los centros educativos. Para ello, van a mandar este material, junto con una propuesta pedagógica a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.

Igualmente, su intención es solicitar, en breve, una reunión con la consejera Adela Martínez-Cachá para presentarle el cuento y comentar con ella alguna de las inquietudes que actualmente hay entre el colectivo celíaco de la Región, siendo un objetivo "primordial", abordar la importancia de la certificación de los comedores y cantinas que se encuentran en los distintos centros educativos.