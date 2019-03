José Antonio Morales, de Quesos Morales, denuncia discriminación en la aplicación del IAE

Es un impuesto "injusto" y "discriminatorio". Con estos calificativos ha valorado el empresario taranconero José Antonio Morales el Impuesto de Actividades Económicas, IAE, que tras una actualización de cinco años se está empezando a aplicar en más de medio centenar de Ayuntamientos de Cuenca, entre ellos Tarancón.

La revisión del IAE ha supuesto la reclamación de cantidades de euros inesperadas para alrededor de 15 empresas asentadas en Tarancón, de diferentes sectores, y que facturan más de un millón de euros al año. Uno de los empresarios afectados pertenece al sector de las queserías, José Antonio Morales, propietario de Quesos Morales en Tarancón y economista de profesión.

En los micrófonos de Radio Tarancón, dentro del espacio dedicado al queso que emitimos cada mes en Hoy por Hoy Tarancón, ha manifestado que la recaudación de este impuesto es "ilógica", e "injusta", pero también "discriminatoria", puesto que "no se aplica por igual en todos los municipios de Cuenca", solo los que se han acogido a esta revisión. Por ejemplo, en la localidad de Villamayor de Santiago, que también cuenta con un fuerte tejido de empresas dedicadas al queso y que facturan más que la taranconera, no se está aplicando la actualización de este impuesto, ha insistido Morales. Argumenta asimismo este empresarios que el IAE "grava el beneficio estimado a futuro" y que la propia Unión Europea considera que no es adecuada su aplicación. Así, ha anunciado que peleará hasta el final para no pagar las cantidades reclamadas.

Escucha el espacio dedicado al queso en el que José Antonio Morales se ha centrado este mes en el queso sin lactosa, un producto adecuado para las personas intolerantes a la lactosa que quieran disfrutar del queso.