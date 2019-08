El queso casín quiere más productores

La producción de queso ‘Casín’ se mantiene estable en los últimos años, en torno a los 9.000 kilos de producción anual por parte de las cuatro queserías existentes desde 2016. La mitad del queso se vende fuera de Asturias y un 2 % en el extranjero. No se vende más porque no hay producción, por lo que los queseros animan a los jóvenes a abrir nuevas queserías. El domingo 1 de septiembre se celebra en Campo de Caso el XXXI certamen del queso Casín, una de las cuatro variedades que tienen acreditada la Denominación de Origen.

Hace unos lustros, el Casín era una variedad de queso con pequeñas producciones para autoconsumo en Piloña, Sobrescobio y, por supuesto, Caso. Hoy está consolidada como una de las variedades con amplia presencia comercial, no solo en Asturias, donde se consume la mitad de la producción, sino también en el marcado español y, tímidamente, en el internacional, al que se destina un dos por ciento del total, con destinos como Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Suecia o Emiratos Árabes. La producción se mantiene prácticamente estable desde 2016, con una producción de unos 9.000 kilos al año que supone una facturación de unos 200.000 euros para las cuatro queserías activas. El halagüeño futuro viene reforzado por la juventud de algunos de los queseros. Es el caso de Natalia Lobeto, segunda generación en la Quesería Redes, quien anima a otros jóvenes a elaborar esta variedad, ya que "no puede aumenantar la demanda porque no hay oferta, por lo que puede haber sitio para más productores. Somos ahora cuatro con una producción pequeña y el queso casín tiene un futuro enorme, con mucha proyección, está muy rico y puede venderse en muchos sitios, por lo que por supuesto que puede haber más productores", dice.

El domingo 2 de septiembre , se celebrará el XXXI Certamen de Quesu Casín, con actos que se sucederán en Campo de Caso desde las diez y media de la mañana. Entre ellos, destaca el concurso de Cocina Casina o la degustación gratuita de ternera casina con salsa de quesu casín.