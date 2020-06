Castilla-La Mancha se prepara para posibles rebrotes

El 'Estado de Alarma' ha sido "efectivo". Lo ha asegurado en los micrófonos del programa 'A Vivir Castilla-La Mancha' el vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro que nos ha acompañado en el primer día de la 'nueva normalidad' en la región tras la conclusión del 'Estado de Alarma' por el coronavirus.

El vicepresidente asegura que se "han tomado nota" de lo sucedido en este tiempo y se trabaja para tener todo preparado para posibles rebotes. Precisamente, dice que los rebrotes se están dando ya en nuestro país y que hay que trabajar para evitar su propagación. En este sentido, llama a la responsabilidad de los ciudadanos para respetar medidas como llevar mascarilla o el distanciamiento social.

Movilidad con Madrid

Martínez Guijarro también se ha referido a la movilidad con la Comunidad de Madrid. Recordamos que desde la Junta se ha considerado que el gran foco de contagio para Castilla-La Mancha fue cuando unos días antes de la declaración del 'Estado de Alarma', la Comunidad de Madrid decidió cerrar los colegios y llegaron a la región muchas personas de la comunidad vecina a sus segundas residencias.

El vicepresidente insiste en esta idea, aunque no quiere hablar de "madrileñofobia" porque, dice, "los ciudadanos no han sido responsables" porque no eran consientes de lo que estaba sucediendo. Eso sí, reconoce que desde este primer día que se permite la movilidad entre territorios, tienen constancia de la llegada a Castilla-La Mancha de muchos vecinos de la Comunidad de Madrid; ante esto pide responsabilidad porque muchos municipios de nuestra región cuentan con una población envejecida.

Sobre el decreto de ' nueva normalidad' en Castilla-La Mancha que ya ha entrado en vigor y que se va a revisar cada cierto tiempo, recuerda Martíenz Guijarro que si los datos de la pandemia empeoran en la región se impondrán más limitaciones y se reducirán aforos permitidos, aunque espera que no tenga que ser así.

El vicepresidente ha vuelto a criticar el reparto fondos del Gobierno central para la reconstrucción por el coronavirus. Recordamos que Castilla-La Mancha va a recibir entre 600 y 630 millones de euros. Son casi 90 millones menos de lo previsto inicialmente, debido al cambio de criterios que, finalmente, ha dado más peso a las autonomías con mayor población. Insiste Guijarro en que no se ha tenido en cuenta a los territorios que se han visto más afectados por el virus.

Reunión con Aragón y Castilla-León

Precisamente, para impulsar sus comunidades autónomas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page va a participar el próximo 3 de julio en Soria en un encuentro con sus homólogos de Aragón, Javier Lambán y de Castilla-León, Alfonso Fernández Mañueco para pedir un régimen diferenciado de la Seguridad Social a las empresas que se asienten en sus territorios.

Dice, José Luis Martínez Guijarro que es una reunión que lleva tiempo planteada, después de que las autoridades europeas hayan permitido a alguna región de Noruega, bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social. la idea es solicitarlo también para Cuenca, Teruel y Soria.