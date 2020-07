Litro y medio de leche a 0'48 euros. Precios que "atentan contra la dignidad"

El consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, Guillermo Blanco, ha pedido a los consumidores que no compren ofertas de leche que 'atentan contra la dignidad' de los productores y de la propia Comunidad Autónoma, tras conocer que en las últimas horas Makro ha puesto a la venta un litro y medio de leche a 0,48 euros, más bajo que el precio del agua.

'Con precios que atentan contra la dignidad de la leche, no vamos a consentir que se maltrate al pueblo de Cantabria', ha subrayado el consejero, que ha dicho que la leche es 'parte de la historia' de la región'.

Blanco ha insistido en que el Gobierno regional no consentirá que 'se maltrate la dignidad de un número importantísimo de familias que en Cantabria viven del sector', por lo que ha hecho esta denuncia pública, ha promovido inspecciones en el establecimiento y ha solicitado a la ciudadanía que 'no haga caso de esas ofertas' porque 'no debemos comprar la leche por debajo del precio de prestigio de lo que realmente tiene que valer'.

Blanco ha convocado a los medios esta mañana, después de reunirse con las cuatro organizaciones agrarias (UGAM-COAG, Asaja, Aigas y UPA) y con las tres cooperativas (AgroCantabria, Valles Unidos del Asón y Ruiseñada-Comillas) para analizar la situación, a penas unas horas después del acuerdo adoptado en la Mesa Regional Láctea, donde los participantes han coincidido en determinar los costes de producción de cara el proceso de fijación del precio final de la leche, que actualmente está 'infrapagada, infravalorada', según el consejero.

'Los tres eslabones de la cadena veían con buenos ojos algo tan necesario como que todo el mundo pudiese ganar dinero' y 'seguir produciendo leche de calidad, como en Cantabria', ha recordado Blanco en alusión a la citada mesa, en la que la gran distribución, representada por Lupa y Carrefour, 'es consciente de que el precio final en los lineales puede ser superior y por parte de los consumidores será aceptado'.

'Porque todo el mundo sabe el valor que tiene la leche y lo que cuesta' y que la leche puede ser pagada 'a mayor precio en el mercado', ha enfatizado.

Sin embargo, a las 'pocas horas' de la reunión, 'se nos inundaban los WhatsApp de fotografías de una gran distribuidora de Cantabria, un gran almacén, con precios que atentan contra la dignidad de la leche', como 48 céntimos el litro y medio.

'No vamos a consentir que se maltrate al pueblo de Cantabria; que se maltrate la dignidad de un número importantísimo de familias que en Cantabria viven del sector', ha enfatizado el consejero, que ha denunciado que la producción lechera es 'la más maltratada' porque en este sector 'se ha empezado la casa por el tejado' ya que es 'la última parte quien pone el precio'.

Ante estos hechos, el consejero ha convocado hoy de forma urgente a las OPAS y cooperativas para analizar la situación y con el 'claro y firme propósito' de no permitir 'que se maltrate y que se juegue con el precio de la leche'.

'No hay justificación alguna para un maltrato de la historia de Cantabria como ese, porque la historia de Cantabria en parte se escribe con leche', ha remarcado Blanco.

Además, ha solicitado a los consejeros de Sanidad, Miguel Rodríguez, y de Industria, Francisco Martín, que las direcciones generales de Salud Pública y Comercio realicen hoy inspecciones para analizar el etiquetado y su correspondencia con el producto en el establecimiento citado, al que 'vamos a seguir advirtiendo de la situación que para nosotros es de denigrante, injusta e intolerable'.

Blanco también ha contactado a primera hora con la dirección general del establecimiento en Cantabria para manifestar la 'total oposición' del Gobierno a esta práctica. Desde la empresa 'se han intentado disculpar la situación, pero desde el Gobierno de Cantabria no aceptamos esa situación', ha asegurado.

No es la primera vez que Makro baja tanto los precios, lo que ya hizo 'dos días después de la de la famosa tractorada' del 28 de febrero. 'Ocurrió un bochornoso espectáculo en el que también me dirigí a la dirección. Entonces no pude hablar con la directora y me atendió la directora de Marketing del grupo. Pidió disculpas y retiró inmediatamente esa oferta. Pero es la segunda vez', ha observado.

En este sentido ha hecho un llamamiento al consumidor a no atender a esas ofertas de leche y ha sugerido que cuando 'una gran distribución como ésta tenga a punto de caducar leche, que lo done al Banco de Alimentos o la Cocina Económica, que será bien recibido'. 'Aspiro a que todos tengamos conciencia', ha enfatizado.

El consejero ha alabado las palabras de la representación de la distribución en la mesa láctea --aunque 'en teoría parece ser que no representan a todos'-- de ser 'corresponsables' en la cadena de valor, aunque a su juicio 'está claro que la ley de cadena de valor de momento es un papel'.

Finalmente, ha llamado a denunciar hechos como el ocurrido en Makro. 'El precio de la leche le van a marcar en septiembre pero no puede valer un litro de leche lo mismo que un litro de agua', ha insistido.