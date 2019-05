Bebés veganos: ¿Quién debe decidir la alimentación de un hijo?

La Academia de Medicina de Bélgica ha emitido un informe que señala la peligrosidad de imponer una dieta vegana a los niños. Este informe incide en que los menores dejan de recibir vitaminas esenciales como la D y la B12, calcio y otros nutrientes indispensables para su correcto desarrollo. Este texto es la respuesta de la academia belga de medicina a una pregunta del responsable de los derechos de la infancia en este país pero que contrasta con la opinión de otras instituciones como la Academia Americana de Nutrición dietética o la Agencia de Salut Pública de Catalunya, que creen que una dieta vegetariana o vegana puede ser positiva para la infancia.

En La Ventana hemos hablado con Aitor Sánchez; dietista-nutricionista, tecnólogo alimentario y autor del libro "Mi dieta cojea" que señala precisamente esas diferencias de criterio entre instituciones sanitarias: "No hay que olvidar que en ciencia las opiniones son opiniones y las evidencias son evidencias. Que haya una academia de medicina que opine una cosa pues, verdaderamente, no tiene por qué ser cierta". Sánchez cree que este tipo de declaraciones enfadan al consumidor porque no sabe de qué fiarse.

El autor de "Mi dieta cojea" está convencido de que una dieta vegana "bien diseñada" puede ser perfectamente compatible con la salud, y cree que esta academia médica belga se ha guiado por una serie de prejuicios. "Para saber si una dieta es perjudicial no nos tenemos que quedar en la clasificación, hay que ver cómo está diseñada", es decir, que hay que ir más allá de si la dieta es vegetariana o vegana y poner la lupa sobre los alimentos que la conforman; las proteínas o nutrientes que se aportan: "Una dieta vegana tiene que tener las mismas verduras que una dieta convencional, lo único que cambiamos es la fuente proteica. Que las personas que deciden matar animales toman carne, pescado, huevos y legumbres; y una persona vegana solo tomaría verdura".

"El sistema sanitario necesita actualizarse urgentemente", asegura Sánchez, que cree que en cualquier otro país los médicos no ponen ningún tipo de pega ante la preferencia de dieta que prefieran hacer las familias, algo que sí cree que ocurre en España con un sistema sanitario que aún tiene "mucho prejuicio" acerca del veganismo.

Otro asunto polémico radica en hasta qué punto deben las familias imponer a sus hijos desde pequeños un tipo de dieta, por qué no esperar a que sean mayores y sean ellos quienes lo decidan. En este aspecto Aitor Sánchez es claro: "A los niños les imponemos todo (...) y a veces tiramos de etnocentrismo y se dice solo que es la familia vegana la que impone el veganismo a los niños. La familia que echa bocadillo de salchichón también está imponiendo el bocadillo de salchichón".