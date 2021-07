Emilio Silva pide al Estado que se "disculpe con las familias de los desaparecidos del franquismo ignoradas"

El Consejo de Ministros aprueba este martes uno de los proyectos en los que Carmen Calvo puso más interés y que no ha podido ver nacer de su mano. La ley de Memoria Democrática, con todas las medidas que pretenden ayudar a no perder la memoria de los años de guerra, de las décadas de dictadura, de las víctimas y los verdugos, del dictador, de los cómplices y de los perseguidos. Una ley que no gusta al PP y cuyo presidente, Pablo Casado, prometíaque derogaría cuando llegase al Gobierno.

La norma pretende, según el Ejecutivo, "situar en primer plano a las víctimas de la guerra civil y la dictadura". Hay medidas específicas de reconocimiento y reparación: se fijan, por ejemplo, dos días oficiales para la memoria que serán el 31 de octubre de recuerdo y homenaje a todas las víctimas y el 8 de mayo para las del exilio. Además, pone en valor el papel del movimiento memorialista durante estos años y plantea reconocer el trabajo de mujeres en la defensa y conquista de los valores democráticos y los derechos fundamentales.

"España ha estado fabricando ignorancia"

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, considera que hace algunos avances en materias como la eliminación de fundaciones que tienen como objetivos enaltecer a figuras que violaron Derechos Humanos. "España ha estado fabricando ignorancia. Es hora de que la ciudadanía sepa lo que ocurrió aquí", señala Silva a la par que ensalza los avances en materia educativa.

Por otro lado, lamenta que en materia de desaparecidos "avanza de manera insuficiente" y recuerda los informes de Naciones Unidas que exigen que terminen con las diferencias de trato entre las víctimas de distintas violencias.

Un comisionado para atender a las víctimas

Emilio Silva también denuncia que hecha en falta un comisionado para atender a las víctimas y lamenta que haya ayuntamientos que no quieran colaborar con la memoria democrática. "No estamos participando de las subvenciones porque consideramos perverso que haya familiares de desaparecidos que presentan proyectos al Estado y que compiten entre ellos por excluirse unos a otros. Esto es un derecho y tiene que ser tratado por el Gobierno. El Estado tiene que crear un organismo para escuchar a las familias", apunta.

Además, Silva recuerda que hay un punto todavía pendiente, "que el Estado se disculpe con las miles de personas que se han muerto ignoradas por todos los gobiernos de la recuperada democracia". En este sentido, denuncia que este abandono de los sucesivos gobiernos debería aparecer en la ley y reclama un "gran acto público" en el que se pida perdón por el abandono.

"A mi abuelo lo asesinaron como a Miguel Ángel Blanco"

"A mi abuelo lo asesinaron como a Miguel Ángel Blanco, pero sus asesinos volvieron al pueblo, le quitaron a mi familia todas sus propiedades, tuvieron que vivir 40 años gobernados por esos asesinos y este Estado, cuando volvió la democracia, no ha hecho nada por reparar a estas víctimas", denuncia. "A las familias de los desaparecidos no se les ha dado un sólo céntimo para reparar todo ese dolor", añade.

"La derecha no se ha desprendido del franquismo"

Por último, y tras escuchar las declaraciones sobre la Guerra Civl de Ignacio Camuñas en un acto organizado por la Fundación Concordia y Libertad, vinculada al Partido Popular, Emilio Silva incide en que "la derecha no se ha desprendido del franquismo". Algo que para él es "difícil" porque su fundador fue un ministro de la dictadura.

No obstante, considera que "es hora de que las nuevas generaciones del PP rompan con ese pasado, de no soportar lo que dijo el señor Camuñas, es una mentira que no se la cree ni él".

Para él, la derecha española lleva años "haciendo una elipsis, saltando de la Guerra Civil a la Transición" y recuerda que entre medias hubo 40 años de dictadura, de represión. "Hay que aceptar la historia tal y como fue, y luego poner la ideología. Cuando eso no se cuenta, se pueden hacer declaraciones que caen en un mar de ignorancia", zanja.