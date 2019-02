La impresora 3D de filetes vegetales

Durante estos últimos años hemos sido testigos de varias empresas dispuestas a revolucionar el sector cárnico a través de productos vegetales. Desde Heura, el alimento vegano desarrollado en 2017 por la compañía catalana Foods For Tomorrow, hasta la californiana Impossible Foods, que arrasaba en el pasado CES de Las Vegas con su Impossible Burger.

Entre estas opciones también podemos encontrar Nova Meat. Una start up, desarrollada por el investigador Giuseppe Scionti, que ha llegado al Four Years From Now con un método para crear filetes a través de una impresora de reproducción 3D. Filetes sintéticos, que se asemejan a los tradicionales, que imitan casi a la perfección la textura de la carne de pollo o la vaca.

Cocinando a través de una impresora 3D

Así lo ha demostrado en su expositor, donde el italiano ha cocinado filetes ante todas aquellas personas que se han interesado por un producto que ha causado sensación. Un expositor desde el que nos ha contado que el proyecto surgió después de que uno de sus compañeros le asegurara que el prototipo de implante de oreja humana que había desarrollado era muy similar a uno real. Un comentario que le llevó a pensar que podría hacer lo propio con tejidos animales para crear estos filetes veganos con los que ha triunfado en el Four Years From Now.

Resultado final de uno de estos filetes. / Cadena SER

Desde entonces, el italiano comenzó a desarrollar un método que acabaría convirtiéndose en startup. Durante la presentación del producto, el italiano los explica que sus filetes están a medio camino entre la carne de laboratorio y la carne vegetal. Unos filetes que no solo destacan por su textura fibrosa, sino por un sabor que emula al del pollo o la vaca.

El proceso de creación de los filetes

Para poder reproducir este sabor, Scionti se apoya en varios ingredientes vegetales, tal y como explica en declaraciones a la Cadena SER: "Para hacer los prototipos iniciales estamos haciendo una mezcla de proteína de guisante, proteína de arroz y unas fibras de las algas". Una combinación que no solo evita el sufrimiento animal, sino que contribuye a la conservación del medioamiente.

Una vez creada la mezcla, el investigador vuelca el resultante sobre la impresora 3D. Después de ajustar distintos parámetros en la máquina, esta empieza a a mover sus brazos de tal manera que comienza a crear el famoso filete vegetal. Durante la presentación, Scionti nos cuenta que la máquina se desplaza a unos tres centímetros por segundo y que necesita entre 30 y 50 minutos en crear una pieza de 100 gramos. A pesar de tratarse de un proceso largo, ninguno de los presentes durante la demo se ha marchado hasta ver el resultado final.

Un producto que no está dirigido únicamente a restaurantes innovadores, sino que también abre sus puertas a hospitales, agencias especiales y todas aquellas plataformas que necesiten propiedades nutricionales personalizadas. De cara al futuro, el investigador nos explica que le gustaría crear nuevos sabores: "Nos gustaría crear cápsulas, al estilo Nespresso, para que la máquina pudiera recrear sabores como el filete de ternera, la pechuga de pollo e incluso el atún".

Tras completar el proceso de elaboración del filete, Scionti prepara la plancha, vierte un poco de aceite sobre la misma y posteriormente el trozo de carne vegetal. Vuelta y vuelta ante la atenta mirada del espectador, un poco de orégano, y para dentro. Un proyecto que parece extraído de cualquier película de ciencia ficción pero que ha demostrado ser una realidad.