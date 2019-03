Los comisarios de Mossos critican a Puigdemont pero niegan órdenes políticas

La actitud del Govern en las vísperas del 1-O era inadecuada pero no recibieron órdenes políticas de cómo actuar ese día. El testimonio de los dos comisarios de los Mossos d'Esquadra involucrados en el dispositivo policial del referéndum ilegal, Manel Castellví y Emili Quevedo, deja estas dos ideas apuntando directamente al expresident Carles Puigdemont como el hombre que obvió todas sus advertencias y decidió seguir adelante.

Los dos han utilizado la misma fórmula para explicar lo que contestó Carles Puigdemont el 28 de septiembre de 2017, tres días antes del referéndum, cuando le explicaron los peligros que entrañaba permitir la celebración del referédum: "Dijo que el Govern tenía un mandato que cumplir, entendían nuestras razones pero tenían un mandato avalado por los resultados electorales", ha dicho hoy Quevedo.

Puigdemont obvió sus advertencias y Joaquim Forn no se puso del lado de la policía autonómica: "En esa reunión estaba junto con el Presidente y el vicepresidente", dijo la semana pasada Manel Castellví. Su postura era la de impulsar el referéndum pero, tal y como han dicho tanto este comisario como Emili Quevedo, no dio órdenes de permitirlo: "En el dispositivo del 1-O no tuvo ninguna influencia el señor Forn", ha dicho esta mañana el segundo.

Las declaraciones de estos dos comisarios de los Mossos d'Esquadra hacen todavía más esencial la testifical del entonces mayor de la policía autonómica catalana. Josep Lluís Trapero, que participó en reuniones con el Govern y a quien la Fiscalía acusa de liderar el operativo insuficiente del 1-O, está llamado a declarar este jueves por la tarde pero puede decidir no hacerlo al estar imputado, por estos mismos hechos, en la Audiencia Nacional.

Dispositivo insuficiente

Los dos mandos de los Mossos han constatado lo evidente en estos últimos días: que el referéndum no se pudo impedir en los términos exigido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. "El dispositivo fue insuficiente", reconoció Castellví la semana pasada, pero haciendo la misma matización que ha hecho hoy Quevedo: fue insuficiente el dispositivo conjunto de Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra.

Los dos han defendido el operativo que pusieron en marcha, negando haber escatimado en efectivos para ser permisivos con el referéndum ilegal. Hoy ha sido Quevedo el que ha explicado que el 1-O coincidió con otras concentraciones que requirieron además la atención de los Mossos y que se pusieron a disposición del dispositivo todos los agentes disponibles.