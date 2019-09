La Abogacía del Estado alega que la exhumación de Franco "no vulnera los derechos" de la familia

La Abogacía del Estado ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo defendiendo el proceso de exhumación de los restos de Franco que pretende acometer el ejecutivo central: un escrito de más de cuarenta folios en el que defiende que el proceso no vulnera los derechos fundamentales del dictador o su familia y que los acuerdos recurridos "garantizan el respeto a la dignidad debida al finado".

La sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal examina desde hace meses el Real Decreto y los acuerdos del Consejo de Ministros que dieron luz verde a la exhumación del cadáver del dictador para sacarlos del Valle de los Caídos para llevarlos hasta Mingorrubio: los jueces decidieron paralizar de forma cautelar la extracción de Cuelgamuros, estimando la petición de la familia, hasta dictar sentencia.

En su escrito de conclusiones, la Abogacía del Estado defiende tanto el proceso legal seguido por el ejecutivo central como la decisión de exhumar los restos de Franco y llevarlos a Mingorrubio, y no a la catedral de La Almudena en el centro de Madrid. Pone encima de la mesa "la inexistencia de problemas de seguridad", que allí reposan los restos mortales de Carmen Polo y que garantiza "que no se alteren de forma las condiciones en que los familiares pueden asistir a rendir homenaje".

La representación del Estado en este pleito defiende además que el proceso se promoviese por vía de urgencia. "Concurren los requisitos constitucionalmente exigidos de necesidad y urgencia", explica en su escrito, añadiendo que "no vulnera los derechos de libertad religiosa, ni de intimidad personal o familiar" de los Franco, recordando que no existe un derecho "a no ser removido del lugar de enterramiento".

Un "trabajo escolar"

El escrito de la Abogacía del Estado también dedica varias páginas a criticar con dureza la documentación e informes presentados por la familia del dictador. Un informe "parcial", que usa una "terminología trasnochada", que obtiene datos "de búsquedas de internet sencillas", que no usa "fuentes de información especializadas en seguridad" y cuya una matriz de riesgos "es más un trabajo “escolar” que un trabajo pericial riguroso".

La Abogacía del Estado explica a la sala de lo contencioso-administrativo que, frente a la "falta de rigor" de este informe, el ejecutivo central basó su decisión de llevar el cadáver de Franco a Mingorrubio basándose en las recomendaciones de la Delegación del Gobierno en Madrid, que "no es arbitrario" y "resulta proporcionado" en base a la Ley de Memoria Histórica.