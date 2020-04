Las agencias de viajes responden a Bruselas y recuerdan que ofrecen alternativas para las vacaciones de verano

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue muy contundente el pasado domingo sobre si es buena idea reservar viajes para este verano: "Recomiendo esperar antes de hacer planes. Nadie puede hacer ahora pronósticos fiables para julio y agosto". Es muy pronto para saber cómo habrá evolucionado la pandemia y qué medidas de prevención habrá que tomar entonces. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconocía este lunes desconocer cuándo se abrirán las fronteras pero señalaba que se "hará lo que acuerden todos los países de la Unión Europea" y que "todavía es muy temprano para tomar una decisión".

Mientras, las agencias de viajes miran al verano con cierta esperanza después de haberse perdido la Semana Santa, que suele representar en torno al 15%. Las vacaciones de verano suponen alrededor del 70% y, aunque las previsiones son poco halagüeñas, se esfuerzan por ofrecer alternativas y lamentan que desde la Unión Europea se esté dando ese mensaje: "Estamos en total desacuerdo con las recomendaciones que reflejan un gran desconocimiento a nuestra actividad y no contribuyen a la recuperación de nuestro sector en cuento termine la crisis sanitaria y sus consecuencias", critica Carlos Garrido, presidente de Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).

Las agencias perciben que"especialmente los más jóvenes" tienen ganas de poder volver a viajar y normalizar sus vidas y, para ello, están "ofreciendo alternativas flexibles que les permita poder tener reservas sin ningún perjuicio económico en el caso de tener que cancelarlas o posponerlas". Por eso, dicen no enterder las indicaciones que llegan desde Bruselas: "Nos perjudican a nosotros y a los consumidores, que no van a poder beneficiarse de las ventajas de reservar con antelación y en unas condiciones promocionales que merecen la pena".

Según CEAV, las reservas que se hacen ahora tienen condiciones muy flexibles hasta el último momento y contemplan cancelaciones sin coste y las que estaban hechas con anterioridad están sujetas a que se pueda o no realizar el viaje, que opere o no el vuelo y que haya prohibición expresa o no para corresponderles reembolsos o no. Mientras se mantenga la prohibición de viajar a no ser que sea estrictamente necesario, la agencia debe devolver el dinero íntegro de la reserva.

Pérdidas del 80%

El sector del turismo da por perdido al menos el 80% del negocio del año. La Asociación para la Excelencia Turística, Exceltur, maneja un escenario de pérdidas de unos 54.000 millones de euros para 2020, considerando que la actividad pueda empezar a recuperarse a mediados de junio, especialmente para el turismo nacional, según ha explicado su vicepresidente ejecutivo, José Luis Zoreda.

La práctica totalidad de las empresas del sector han solicitado ERTE. Se calcula que afecta a unas 800.000 personas que temen que "haya mucha destrucción de empleo camuflada en ERTE", según señalan desde Exceltur.

Las agencias creen que las medidas adoptadas por el Gobierno son "claramente insuficientes dada la gravedad de la crisis" y consideran que necesitan "ayudas específicas al sector mucho más contundentes, como se ha hecho en otros países, y más rapidez en la gestión para poder planificarse". Proponen "ayudas al sector que contribuyan a la activación de los gastos fijos en proporción a la actividad, ayudas directas y créditos blandos que nos ayuden a mantener nuestras estructuras para cuando esto pase, poner a funcionar nuestras empresas y retornar con creces cualquier ayuda que se nos preste ahora como siempre hemos hecho con una elevada contribución al PIB del país", señala el presidente de CEAV.

Turismo nacional, el primero en recuperarse

La ministra de Turismo, Reyes Maroto, estima que el turismo nacional será el primero en recuperarse tras la crisis del coronavirus. En una comparecencia la semana pasada, recordó que el turismo fue uno de los "motores de recuperación económica" tras la anterior crisis y que la intención es que "continúe siendo" un sector importante en la aportación al PIB.

Todo hace prever que la apertura de fronteras sea posterior a la autorización de movilidad dentro del país y las agencias ya se preparan para ese escenario, sobre todo de cara a las próximas vacaciones. La Agrupación Balear de Agencias de Viajes de las Islas Baleares (Aviba) propuso este mismo lunes al Gobierno que cuando levante las restricciones para viajar extienda a todos los españoles que visiten el archipiélago el descuento del 75% en los billetes de avión para enlaces con la península que tienen los residentes en las islas.