El calendario de frutas y verduras de temporada para este mes de septiembre

En España contamos con una gran variedad de frutas y hortalizas durante todo el año. Desde el higo o la espinaca hasta la manzana, la frambuesa o el champiñón. No obstante, no todas ellas están disponibles en cualquier momento. A pesar de que es cada vez más sencillo encontrar todo tipo de frutas y verduras en cualquier momento del año gracias a la importación o la producción en invernadero, todavía hay algunas que no podemos encontrar en nuestra frutería más cercana.

Por esa misma razón, y con el objetivo de ayudar al consumidor a encontrar las mejores frutas y verduras de temporada, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), disponen de distintos calendarios en los que podemos descubrir cuál es el mejor momento para adquirir estos productos. Y es que no es lo mismo comprar fresas en septiembre que hacerlo en mayo, por ejemplo.

El calendario de frutas de temporada para este mes de septiembre

Entre los distintos calendarios que podemos encontrar en Internet también destaca el elaborado por la plataforma Soy de temporada. Y es que, a diferencia de los desarrollados por el Ministerio o la OCU, este es mucho más visual e intuitivo. Tras acceder a la página, tan solo tenemos que escoger el mes que queramos consultar y esperar a que la plataforma nos muestre las frutas y verduras de temporada a través de distintos dibujos.

Algunas de las frutas y verduras de temporada. / Soy de Temporada

Después de contactar con organismos y personas del mundo agrícola de distintas regiones del país, y de hacer una media de todos los resultados, los responsables de esta plataforma apuntan a que septiembre es un buen mes para frutas como la frambuesa, la granada o el higo. También para otras como la manzana, el melocotón, el melón, la mora, la pera y la uva. Mientras tanto, la fresa, la lima, la nectarina y la sandía han comenzado a salir de la temporada.

Estas son las verduras a las que no le puedes perder la pista en septiembre

Si lo que estás buscando son verduras, la plataforma nos avisa de que es un buen momento para comprar berenjenas, acelgas y tomates. También otras como calabazas, lechugas, cebollas, endibias, espinacas, judías y maíz. Por último, los responsables de Soy de temporada explican que septiembre es un buen mes para comprar otras verduras como el pepino, el pimiento, el puerro y la zanahoria.

No así para otras como el champiñón, el apio, el calabacín o la col. Tampoco para el nabo, la patata, el rábano o la remolacha. Por lo tanto, y si estás buscando la mejor fruta y verdura del momento, la plataforma Soy de temporada te ayudará a salir de dudas en cuestión de segundos. También otras opciones como las desarrollada por el Ministerio y la Organización de Consumidores y Usuarios, en la que encontrarás información de garantías respecto a la fruta y las verduras de temporada.