El zasca de Mónica López a Espinosa de los Monteros: "Cuando quiera, le enseño la diferencia"

A su paso por varias zonas del país, la borrasca Filomena ha dejado huella. Ya sea en la gente que dejó atrapada en el aeropuerto, en centros comerciales o en residencias o en los problemas que ha provocado en la movilidad, las consecuencias de este temporal se siguen notando, también a nivel político. Muchos de ellos han compartido su punto de vista al respecto de la borrasca a través de redes sociales.

El portavoz en el Congreso de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha sido uno de ellos. Aunque no se le ha podido ver, como a otros, pala en mano, ha publicado en Twitter su impresión sobre el temporal y ha comparado los titulares de dos noticias del medio 'El Confidencial' para cuestionar a los medios de comunicación y parece que, al mismo tiempo, el propio cambio climático.

Ante esta comparación, que incluye a un lado una captura de un artículo publicado por el medio mencionado con el título 'El calentamiento global no frena su avance: 2020 será uno de los años más cálidos' y a otro, una noticia redactada tras los efectos del temporal y titulada '¿Y si estuviéramos avanzando hacia otra edad de hielo?', la presentadora del programa 'La Hora de la 1', Mónica López, no ha podido evitar expresar su opinión.

Mónica López comenta Ios tuits de Espinosa de los Monteros durante el programa / La Hora de la 1 (RTVE)

"Cuando quiera quedamos y le enseño la diferencia entre meteorología y clima"

"Y luego que por qué la gente ya no cree a los medios", indicaba el portavoz del partido de ultraderecha en un tuit. Tras leerlo en su programa, López le ha propuesto quedar "cuando quiera" y así explicarle "la diferencia entre meteorología y clima". "Que un día nieve en Madrid y que una semana haga un frío que pela no significa que a nivel global esté subiendo la temperatura o que no lo esté haciendo", ha expuesto.

El calentamiento global no frena su avance, pero a la vez quizá estemos avanzando hacia otra edad de hielo... y luego que por qué la gente ya no cree a los medios 🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/5WPJHS5IWr — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) January 11, 2021

Además, la presentadora ha añadido que esta táctica es "la misma" que usaba el todavía presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, para cuestionar las evidencias halladas por los científicos para probar este hecho y por las que fue calificado de "pirómano del clima" por el presidente electo, Joe Biden.

El mensaje de @monicalopez_tve a @ivanedlm por sus mensajes sobre el cambio climático:



"Cuando quiera quedamos y le enseño la diferencia entre meteorología y clima"#LaHoraFilomena pic.twitter.com/6ArMdOTeM1 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 11, 2021

Espinosa de los Monteros ha respondido a Mónica López y ha asegurado que él solo criticaba "la contradicción". Por ello, el portavoz de Vox ha vuelto a concluir que los medios "manipulan" y que "queda empíricamente demostrada su teoría".