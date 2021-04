Un granjero carga contra Hamilton por promocionar el veganismo

El nombre de Lewis Hamilton ha revolucionado la redes, pero no por nada relacionado con la Fórmula 1. Un famoso granjero galés Gareth Wyn Jones, que cuenta con más de 36.000 seguidores en Twitter, ha criticado al piloto por fomentar el veganismo. El granjero considera que el estilo de vida que propone Hamilton amenaza su forma de vida. El mensaje que Jones le ha dirigido al piloto ha sido a través de un video que ha publicado en su cuenta de Twitter, en el que le pide a Hamilton que no le diga a otras personas "cómo vivir o qué comer".

Hamilton es conocido, además de por sus logros en las pistas de Fórmula 1, por tener un papel activo en temas sociales como la lucha contra el racismo o, en este caso, a favor del veganismo. El granjero que ha cargado contra él debido a su implicación en el mundo del veganismo, explica en el vídeo que su queja venía a raíz de "leer el comienzo de un artículo de Lewis Hamilton que dice a sus 21 millones de seguidores que se hagan veganos". Aunque Jones admite que respeta como piloto porque cree que es "brillante", también opina que Hamilton "se ha equivocado con esto".

Para razonar su oposición a la defensa del veganismo del piloto, el granjero resumía cómo es un jornada laboral para él: "A las cuatro de la mañana estaba en pie, vigilando a mis vacas. Llevo todo el día vigilando a mis ovejas. Mi familia lleva en esta granja 370 años, produciendo comida de forma sostenible. No solo producimos carne, también lana y nuestras propias verduras. También intentamos producir la máxima cantidad de fruta posible". Con esta explicación, intenta transmitir que las personas que optan por ser veganas "están perdiendo el sentido de lo que es real".

"He matado a animales y me los he comido. He pegado un tiro a conejos, he pescado peces y estoy orgulloso de ello porque doy de comer a mi familia", continua Jones para argumentar que su estilo de vida no es una "vida fingida", sino "una vida que es verdadera, sincera y parte de la tierra en la que crecemos y en la que producimos comida para alimentar a otra gente".

Como último mensaje para Hamilton en menos de dos minutos y medio de vídeo, el granjero insistió en que "eso es lo que hace un granjero así que lo siento, Lewis, sigue corriendo a 260 km/h en el circuito, pero no le digas a otras personas cómo vivir o qué comer".