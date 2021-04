"Nos estamos volviendo un país de gilipollas": David de Jorge dice lo que piensa sobre la paella valenciana

Aunque a menudo envuelve sus opiniones de ironía y sentido del humor, el cocinero David de Jorge suele pronunciarse con vehemencia y sin tapujos sobre lo que le gusta y lo que no. Su faceta de showman televisivo —muy aficionado a disfrazarse... ¡hasta de fallera!— nunca le ha impedido compartir ideas y reflexiones muy críticas sobre la evolución de la hostelería o incluso sobre la clase política. Una actitud pisacharcos que en el pasado ya le ha granjeado algunas reacciones poco amables y a la que él, sin embargo, no parece estar dispuesto a renunciar.

En una de sus últimas intervenciones en el programa Liarla Pardo de La Sexta, por ejemplo, ha vuelto a opinar sobre la paella valenciana... y, aunque lo ha hecho en un torno deliberadamente cómico y provocador, sus palabras no han sentado nada bien en la Comunitat. Al menos entre muchos de sus tuiteros...

"La paella tiene que ser un espacio de libertad, un lugar de encuentro de las civilizaciones y no un puto muro de las lamentaciones", aseguraba el cocinero vasco. "Que los valencianos reivindiquen la paella como es me hace mucha gracia, cuando la actitud del valenciano es justo la contraria. Son almibarados, amerengados, hacen esas fallas horrorosas, como llenas de ninots, se visten de fallera mayor con ensaimadas en la cabeza, y la paella tiene que ser como minimalista. La paella valenciana está muy bien, pero a mí es que me encanta hacer sangre".

"Es que mojas la pella con caldo y te quieren asesinar. Y no entiendo por qué le echan garrofón, que es incomestible" aseguraba. "Pero yo creo que tenemos que hacer broma con la porque nos estamos volviendo un país de gilipollas. Luego hay tribunales de la Santa Inquisición que se sientan a debatir en serio de estas cosas".

Solo un ignorante e inculto se atrevería a opinar sobre nuestra tradiciones, de la manera que lo ha hecho este chef.

Las Fallas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad.

PD. David de Jorge, cuando quieras te enseñamos cómo se hace una paella https://t.co/6lPItKmRob — Santi Ballester (@ballester_santi) April 19, 2021

En una entrevista concedida a la Cadena SER con motivo de la publicación del libro Cocina sin vergüjenza ya aseguraba que nada le gusta más que "un valenciano encolerizado" y reivindicaba que sus opiniones sobre el gran icono de la gastronomía valenciana se basa en argumentos sacados de libros muy antiguos o con conclusiones de pura lógica culinaria. "Pero Como soy muy grescas, salí hasta en la contraportada de Las Provincias y me nombraron persona non grata", explicaba el cocinero conocido como Robin Food.

La actitud desacomplejada de David de Jorge, de todas formas, también le ha llevado a opinar sobre un plato creado como homenaje a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Preguntado, también en Liarla Pardo, sobre las 'papas a lo Ayuso', el cocinero vasco reconoció que cada hostelero puede bautizar los platos como quiera, pero confesó que a él se le atravesaría bastante porque está "muy mosqueado con los políticos".

"Ahora resulta que la libertad es que nos dejen tomar cañas. Yo estoy rodeado de médicos y de gente que está sin trabajo. Fontaneros, electricistas... Y mi chica es la responsable de un centro de abuelos. Qué quieres que te cuente".