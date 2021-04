Cómo cortar cebollas sin llorar: estos son los cinco mejores trucos

La cebolla es un alimento imprescindible en nuestra dieta. Nos permite darle ese toque diferencial a nuestros platos y, además tiene propiedades muy positivas para nuestro cuerpo. Sin embargo, y cada vez que cocinamos con ella, es bastante probable que acabemos llorando. Todo ello como consecuencia de una sustancia conocida como sulfóxido de tiopropanal, lo que permite a esta hortaliza defenderse de sus depredadores.

Esto ha llevado a muchas personas a cocinar cebolla mucho menos de lo que les gustaría e incluso prescindir de este alimento en sus comidas. Mientras tanto, otras han optado por sustituir esta hortaliza en algunos platos por otras variantes como la cebolla en polvo o incluso la crujiente. No obstante, existen una serie de trucos con los que no volverás a llorar. Y no, no te hablamos de gafas de buceo a la hora de cocinar, presta atención.

Estos son los mejores consejos para cortar la cebolla sin derramar una sola lágrima

Para poder cortar debidamente una cebolla sin derramar ni una sola lágrima es importante tener el cuchillo bien afilado. Según explica la experta de Play Gastro Cristina Pareja, esto nos permitirá practicar un corte limpio y evitar que la corteza se resquebraje. De esta manera, impediremos que el sulfóxido de tiopropanal llegue hasta nosotros y que acabemos llorando sin control. Pero este no es el único consejo para hacer frente a esta sustancia.

Pareja recomienda poner las cebollas un poco antes en la nevera para que el frío ayude a endurecer la corteza y, por consiguiente, podamos cortar las cebollas de una forma mucho más fácil y rápida. También mantener el cuchillo mojado mientras cortamos la cebolla, lo que nos ayudará a evitar que el sulfóxido de tiopropanal acabe entrando en nuestros ojos. ¿Quieres más consejos? Todavía tenemos unos cuantos.

¿Quieres más? Desde el truco del vinagre hasta el del agua

En su canal de YouTube, Lidl ofrece varios consejos tanto para cocinar con cebolla como para no llorar al cortarla. En primer lugar, los responsables del canal explican que puedes aplicar un poco de vinagre sobre el cuchillo para evitar que se acabe segregando la sustancia que te hará llorar. Un consejo similar al de Pareja, pero en el que tendremos que cambiar el agua por vinagre para que podamos cocinar tranquilamente con la cebolla sin echarnos a llorar.

Por otro lado, los responsables del canal también recomiendan pelar la cebolla y meterla en agua durante varios segundos antes de cocinar con ella. De esta manera, evitaremos que la sustancia se propague con facilidad y que acabemos con los ojos rojos de tanto llorar. Por lo tanto, y si eres de los que ha dejado la cebolla a un lado porque siempre acabas llorando, pon en práctica estos consejos. A pesar de que no son infalibles en el 100% de los casos, si que te ayudará derramar lágrimas en la mayoría de ellos.