La inesperada respuesta de un hotel a una mujer que pregunta si el desayuno es apto para celiacos.

Cada vez son más las personas que antes de reservar en un establecimiento deciden adentrarse dentro de las reseñas de internet para saber más información y tener una imagen más real del sitio que van a visitar, para no llevarse sorpresas.

Pero a veces esas reseñas son tan divertidas, groseras o sin sentido, que acaban triunfando en las redes sociales. Es lo que le ha ocurrido a una usuaria de Twitter, a la que le ha llamado especialmente la atención la respuesta que un hotel daba a una mujer que preguntaba si el desayuno era apto para celiacos, y ha despertado el humor en la red social.

La inesperada e inocente respuesta del hotel

Y no es para menos, el tuit lleva ya más de 141.000 'me gusta' en un día. "Hola, soy celiaca, ¿habría problema para el desayuno? Me gustaría reservar para este fin de semana. Y, otra cosita, ¿todas las habitaciones tienen terraza privada? Gracias", escribe la internauta solicitando información al hotel.

Pero con la respuesta que le dan desde el establecimiento es imposible no soltar una pequeña carcajada, y es que al parecer, la persona que le contestó no debió entender bien la pregunta. "Buenos días, celiaca", le responden, confundiendo su intolerancia con su nombre.

“El desayuno está incluido en el precio de las habitaciones. Todas las habitaciones tienen una terraza privada. Si tiene alguna pregunta, siempre puede contactarme”, le informan desde el hotel con toda ingenuidad. La reacción de la persona que hacía la pregunta no ha trascendido, pero seguro que tuvo que ser similar a la de cientos de usuarios en Twitter, a los que esta inocente confusión ha sacado una sonrisa.