'El verdadero amante del queso se come la corteza'. Tal vez te hayas encontrado con esta afirmación en algún momento de tu vida. Puede que incluso la hayas hecho tú mismo alguna vez. Pero lejos de las teorías que a nivel usuario se puedan sacar algunas personas por debajo de la manga, Mariona Rota, de la Asociación de Queseros Artesanos de Cataluña, ha arrojado luz sobre este debate con el que te puedes encontrar en alguna comida familiar o evento.

¿Se puede comer la corteza del queso? Para Rota la respuesta es "depende". Como ha explicado la experta varía en función del tipo de queso, pero sobre todo de si la corteza es natural o industrializada. "Si está hecha con pinturas o ha sido tratada para que no salga moho, yo no me la comería", explica.

Las cortezas de queso que se pueden comer

Dentro de la gama de quesos naturales y que han sido elaborados en queserías artesanas no hay ninguna razón por la que no puedan comerse. De hecho, Rota indica que hay quesos en los que "su corteza es obligatoria comerla, porque sino te quedas sin queso", como los de pasta blanda. Es más, explica que es esa parte la que concentra la grasa del sabor, y al mazclarla con su interior, es donde encuentra el paladar el clímax del alimento.

También hay otros quesos como el de cabra que la experta destaca que puede comerse en función del gusto del consumidor, ya que si está curado y bien madurado su corteza mohosa puede no gustar a todos los públicos. Sin embargo, ella asegura que si conoce el origen del queso sí que se la come: "Si es natural y sin tratamientos no nos va a hacer ningún daño".

Aunque también revela que en el caso de las cortezas industrializadas no tienen por qué causar un problema para la salud, a no ser que lo especifique claramente en el etiquetado del producto. Esto es así porque esas cortezas se utilizan para que el producto aguante más tiempo en las mejores condiciones y no les salga moho, pero suelen ser sustancias añadidas que se mezclan con alimentos, y por lo tanto, no pasa nada si te la comes.

Cómo saber identificar si la corteza de un queso es natural o artificial

Este tipo de quesos tienen una corteza brillante y suele tener colores como el azul, rojo o amarillo. Rota ha explicado que se suele ver a simple vista, por lo que no es muy difícil identificarlos. Lo primero en lo que habrá que fijarse es en la etiqueta, si no pone nada es que no hay ninguna contraindicación de que sea comestible.

Pero para descubrir realmente si es industrializado o no, hay que mirar estos colores más artificiales que comenta, ya que un queso natural tendrá una corteza con tonalidades entre el blanco y el gris. "Si son muy finas y brillan son artificiales, y si tienen pelitos de moho son naturales", destaca.

También comenta que los hay con cortezas completamente naturales pero que el quesero ha cepillado previamente, por lo que puede parecer más fina que de lo normal. Además, algunos pueden estar lavados con aceites, con agua y sal, y está muy de moda últimamente, como indica, los que se lavan con algún alcohol o cerveza. Pero todo ello, deberá estar explicado en su etiqueta.