"No saben lo que dicen": Jordi Cruz responde a las críticas a 'MasterChef' por el trato a Verónica Forqué

La muerte de la actriz Verónica Forqué, que fue hallada muerta en su casa el pasado lunes, ha generado multitud de reacciones más allá de las habituales condolencias y de los mensajes de destacadas figuras de la política y la cultura recordando anécdotas personales o los momentos más brillantes de su extensa carrera.

El hecho de que padeciera depresión y decidiera suicidarse provocó que Twitter se llenara, en cuestión de minutos, de mensajes relacionados con la salud mental. Los expertos insisten en que el suicidio "una solución definitiva para un problema temporal" y recuerdan que, con la ayuda necesaria, puede evitarse. Servicios como el teléfono 911 385 385, de hecho, atienden todos los días de 9:00 a 21:00.

Pero la noticia de la muerte de Verónica Forqué ha llevado a mucha gente a reclamar más sensibilidad, más atención y más recursos. Hay quien, además, ha culpado al programa Masterchef Celebrity de aprovecharse de la frágil situación de la actriz —muy criticada en redes sociales por sus actuaciones en el programa— para generar contenidos que pudieran atraer más audiencia.

Shine Iberia, la productora del programa, ha emitido un breve comunicado en el que señala que la grabación tuvo lugar entre los meses de mayo y julio de 2021 y que, en ese momento, "afirmó en muchas ocasiones sentirse feliz y agradecida, al igual que lo hizo en los meses posteriores, tanto en público como en privado".

"Respeto para ella y para su familia"

Según el comunicado, además, Forqué ha acudido a posteriori como invitada especial a los programas MasterChef Junior y Maestros de la Costura (aún pendientes de emisión), y estaba desarrollando una serie con la productora.

"En MasterChef Celebrity el bienestar, la seguridad y el respeto por la privacidad de los concursantes es nuestra prioridad absoluta. Verónica decidió tanto comenzar como finalizar su participación en el programa cuando y como lo consideró, contando con nuestro continuo apoyo. Pedimos por favor respeto para ella y para su familia. Te echaremos mucho de menos, Verónica. Descansa en paz", concluye.

"Estuvo superfeliz con nosotros"

Preguntado por esta cuestión tras la gala de presentación de la Guía Michelin 2022, el chef Jordi Cruz (uno de los miembros del jurado de MasterChef) ha respondido de forma rotunda a quienes critican al programa: "Quien diga eso no sabe lo que dice y no tiene sentido común. Yo no puedo saber si ella estaba mejor o peor. Estaba un poco triste, pero no sé qué nivel de tristeza tenía. Lo que sí se seguro es que los tres meses que estuvimos grabando estuvo superfeliz con nosotros. ¡Superfeliz! De verdad! Esas cosas se notan... Creó vínculos muy bonitos con todo el equipo. Por eso ahora estamos todos hechos polvo".

"La lio un poco y salió en la tele montando un pollo", añade. "Yo creo que lo hizo muy entretenido, muy divertido y muy entrañable. Fue todo un poco alocado, pero nadie puede poner en cuestión su gran carrera. Yo estoy supertriste y es algo real. Quien diga que MasterChef no ha tenido tacto, pues mira, que se vaya a hacer puñetas".