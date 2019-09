"Sin las mujeres, el campo no existiría"

"Las mujeres rurales son un motor muy importante, siempre lo hemos sido", explica orgullosa cuando recuerda que sus abuelos eran personas ejemplares, Agustín y María trabajaban de sol a sol en estas mismas tierras para sacar adelante a sus seis hijos y pastoreaban su ganado por las moñas y moñetas de Main y elaboraba su queso en las mismas cuevas en las que hoy Jéssica produce el suyo, al modo tradicional, como los de toda la vida.

Jéssica López es ganadera, productora de queso y presidenta de la Denominación de Origen Protegida de Queso de Cabrales.

Por su cueva pasan cada año miles de turistas atraídos por la elaboración artesana de uno de los quesos más famosos del país, el Queso de Cabrales, porque la quesería de Jéssica ofrece además visitas guiadas y degustación.

LUHANDO POR EL MEDIO RURAL EN EL CORAZÓN DE LOS PICOS DE EUROPA

Tiene 35 años y muy claro que la decisión que tomó hace ahora 15, la de irse a vivir al campo y a continuar con la labor ganadera de su familia fue "la mejor de su vida".

Su pareja y ella salieron de una gran ciudad para vivir en el pueblo, en Sotres, como antaño, para pastorear el ganado y elaborar el queso de siempre.

UN TRABAJO SIN SÁBADOS NI DOMINGOS



Su trabajo no tiene horarios, ni sabados ni domingos, pero disfruta de él y lo transmite con tanto amor y conocimiento, que es un ejemplo para las generaciones futuras y para los jóvenes que estén decididos a hacer el relevo generacional en el medio rural.

Por ello ha sido reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con uno de los premios a la Excelencia de las Mujeres Rurales.

"NO SOLO HAY QUE LLEVAR A LA GENTE A LAS CIUDADES, EN LOS PUEBLOS SE VIVE MUY BIEN"

"Vivir aquí es muy satisfactorio", asegura Jessica, aunque reconoce que "la administración tiene que ayudar a que la gente joven no se vaya", y también a que la que ya se ha ido vuelva, si esa es su voluntad. "Aquí no hay muchas comodidades, pero se vive muy bien. Eso es lo que la gente debe tener claro".

"ESTOY AQUÍ PORQUE ME APASIONA MI TRABAJO"

Habla de su trabajo como si el cuerpo no doliera y el cansancio y el esfuerzo a veces no pesara. "Me gusta lo que hago y eso es felicidad".

"Todo ese esfuerzo yo lo veo recompensado cuando la gente viene aquí a probar nuestro queso y repite. No solo le gusta sino que está orgullosa de hacerlo.

Jéssica fue la primera mujer elegida presidenta de la DOP Queso Cabrales. En la Quesería de Main recibe cada año a más de 2.000 personas dispuestas a lidiar con la nieve que blanquea hasta casi el mes de junio Sotres, su pueblo, el pueblo más alto de los Picos de Europa y uno de los diez más bonitos de Asturias. "A la gente le encanta saber además que con tu trabajo estás manteniendo también una tradición".

Escucha aquí la entrevista de Jéssica López y ven a verla y a compartir con ella el II Encuentro de "Las Mujeres del Jamón" el próximo jueves 12 de septiembre a las siete de la tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Córdoba, en la Calle Torrijos.