Azti desarrolla una herramienta para determinar el origen de los atunes rojos

La identificación del origen de los atunes rojos que surcan el Atlántico contribuye a la gestión y la sostenibilidad de esta especie, según una investigación del centro tecnológico Azti cuyos resultados se han difundido este jueves.

El estudio, "Determing natal origin for improved management of Atlantic bluefin tuna", está liderado por dos investigadores de Azti, Naiara Rodríguez y Haritz Arrizabalaga, y ha sido publicado en la revista científica "Frontiers in Ecology and the Environment".

El sistema desarrollado por ambos investigadores permite mejorar la evaluación del atún rojo y determina el origen de los ejemplares que se pescan, independiente al lugar en el que se capturan.

"Hasta ahora no era posible conocer cuánto se pesca de cada población, pero, con esta nueva herramienta se puede determinar el origen del atún capturado en el Atlántico", ha comentado Rodríguez.

Ha asegurado, además, que esta especie es un recurso pesquero "muy importante", que está sobrexplotada y amenazada por la sobrepesca y el tráfico ilegal.

Por otro lado, Rodríguez ha mencionado que el objetivo es "ofrecer respuesta" a un recurso que hasta hace poco se encontraba en una "situación crítica" y que, para ello, ha sido necesario coordinar un consorcio internacional formado por socios de África, Asia, América y Europa.

La investigación ha contado con el apoyo del Departamento de Agricultura, Pesca e Industria Alimentaria del Gobierno Vasco y del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades del Gobierno de España.