El Gobierno vasco, nuevo accionista de Kaiku

El Gobierno vasco se ha hecho con el 7,31% de Kaiku Corporación Alimentaria por 6,6 millones de euros, sociedad matriz del Grupo Kaiku dedicada a la comercialización, distribución y venta de productos lácteos y agroalimentarios.

El Ejecutivo ha optado por comprar las acciones con “vocación de permanencia” para reforzar el “arraigo” de la firma en el País vasco donde tiene su sede social y porque considera que el grupo Kaiku “tiene un interés estratégico” para el sector agroalimentario además de “dimensión de futuro, está creciendo, está generando empleo y tiene una actividad importante con los ganaderos del país a los que se compromete a comprar la leche”, ha explicado el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu,

La participación adquirida por el Gobierno vasco estaba en manos de Kutxabank, el grupo Mondragón, las tres diputaciones y el propio Ejecutivo, a través de Ekarpen, un fondo de capital riesgo.

De esta forma, el Ejecutivo se convierte en accionista directo. Se trata de la segunda operación de estas características, después de que en enero de 2018 comprara a Kutxabank el 1,2% de CAF por 15 millones de euros.

Se da la circunstancia de que ambas operaciones se han producido en empresas en las que el banco vasco tenía algún riesgo que ha absorbido el Gobierno.

En este sentido y durante la comparecencia, se le ha preguntado al consejero si su Gobierno ha hecho un favor al banco vasco.

“¿Se le hace un favor? Pues se le hará un favor también a Mondragón o al resto de los socios de la misma manera. No es una cuestión de hacer o no hacer favores. No. Ekarpen toma una decisión porque su vocación es de corto plazo, sale de esa participación y el Gobierno entra con una vocación a largo plazo” ha asegurado.

Kaiku facturó el año pasado ventas por valor de 393,3 millones de euros. Cuenta con una plantilla de al más de 1.500 empleados de los que 175 trabajan en Euskadi.

En la actualidad, el capital social de la compañía es de 82 millones de euros, de los cuales el accionista mayoritario es el holding suizo EMMI AG con más del 73%. La sociedad cooperativa Kaiku es propietaria del 10,79%, Caja Laboral Popular del 8,23% y Lleters Llet Nostra del 0,20%.