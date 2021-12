Las 10 mejores películas de 2021

Tras un 2020 marcado por el cierre de las salas de cine, la suspensión de algunos festivales y las galas virtuales, 2021 ha sido el año del reencuentro con el cine. Aunque los datos de taquilla no son alentadores, los certámenes han exhibidido las grandes películas del cine de autor de la temporada, los estudios han desempolvado las producciones que tenían guardadas y las plataformas siguen convenciendo a prestigiosos autores para rodar sus proyectos. Esta es la selección de los mejores títulos del año del equipo de El Cine en la SER:

1.- Titane

La flamante ganadora de la Palma de Oro en Cannes es la experiencia cinematográfica del año. La francesa Julia Ducournau dirige un obra provocadora, revolucionaria y salvaje que dinamita todos los géneros. Una película que es un tratado del cuerpo, de la violencia y también del amor con dos interpretaciones soberbias, la de Agathe Rousselle y Vincent Lindon. Será una película de culto aunque los Óscar hayan pasado ella.

2.- El poder del perro

El regreso por todo lo alto de una de las mejores directoras de la historia del cine. Jane Campion adapta la novela de Thomas Savage en un fantástico western sobre la represión y la masculinidad. Es el primero de los tres ‘western’ dirigidos por mujeres que figuran en esta lista y que ofrecen una nueva mirada y sensibilidad al clásico género americano. Benedict Cumberbatch compone una de las mejores interpretaciones de su carrera en esta cinta sutil, elegante y enfermiza.

3.- Petite maman

Otra directora francesa con una especial habilidad para generar intimidad. Tras ‘Retrato de una mujer en llamas’, Céline Sciamma elabora una hermosa fábula sobre los lazos entre tres generaciones de mujeres. Un relato sobre viajes en el tiempo, sobre la maternidad, la pérdida y el amor a través de la mirada de dos niñas. Pocas películas nos han abrazado con tanta sencillez y candor como ésta

4.- Fue la mano de Dios

La película más personal de Paolo Sorrentino es arrebatadora y emotiva. El director italiano, autor de reconocidos títulos como ‘La gran belleza’ y ‘La juventud’, bucea en su memoria para crear este relato adolescente en el Nápoles de los 80, una historia de iniciación marcada por la tragedia y por las figuras mesiánicas, como Maradona, que son una constante en su cine. Despojado de su barroquismo, el Sorrentino más depurado emociona, divierte y celebra el cine.

5.- Otra ronda

La película de Thomas Vinterberg se estrenó la pasada primavera en España, justo antes de ganar el Óscar a Mejor película internacional. El danés vuelve a retratar la sociedad de su país a través de un grupo de hombres, cuatro profesores, que prueban un experimento con el alcohol. Una radiografía de la masculinidad, de la fragilidad, la soledad y el desencanto del hombre contemporáneo en la crisis de los 40. Solo por el baile final de Mads Mikkelsen debe estar en esta lista y en toda celebración.

6.- Nomadland

La gran triunfadora de la pasada edición de los Óscar es una crónica naturalista y poética de los desheredados de la América de la crisis. La unión de Chloé Zhao y Frances McDormand nos regaló este viaje inspirador, honesto y bello sobre los nómadas en un neowestern que se entrega a la naturaleza, al paisaje y a los silencios. Unas ‘Uvas de la ira’ del siglo XXI.

7.- El último duelo

La mejor película de Ridley Scott en años y la primera de las dos que ha estrenado esta temporada. Un Rashomon medieval para la era del Me Too. La historia de una violación y una deshonra a través del punto de vista de sus tres protagonistas entre sucias y sangrientas batallas. Reparto de lujo con Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver y Ben Afflect. Una cinta clásica que resuena en la actualidad

8.- First Cow

Kelly Reichardt es la tercera directora que le da una vuelta al western este año. Y lo hace además en sus orígenes, en la propia fundación de América como una tierra multicultural y próspera arrasada después por el capitalismo. Una historia preciosista, delicada e íntima a partir de la amistad de un cocinero y un inmigrante chino. Y la vaca más bonita que hemos visto en mucho tiempo en el cine

9.- Una joven prometedora

Da la impresión de que se nos ha olvidado pero este thriller-comedia negrísimo sobre la cultura de la violación nos sacudió este año. El debut en la dirección de Emerald Fennell es un puñetazo, un manifiesto sobre el consentimiento y los cómplices de los abusos, una venganza pop que protagoniza Carey Mulligan al ritmo de Britney Spears y Paris Hilton.

10.- Annette

Casi se cuela Spielberg, pero el musical del año para esta lista lo firma Leos Carax. Una genialidad y una marcianada, un monumento operístico comandado por el mejor actor de su generación, Adam Driver. Con música de los Sparks, ‘Annette’ es también una radiografía de la violencia machista, de la fama, el ego, la ambición, la explotación… So we may start?

*Sistema de votación: la primera película en cada lista recibe 10 puntos y la última un punto. En la parte inferior la lista desglosada

*Únicamente se incluyen las películas estrenadas comercialmente en España (cines y plataformas) Quedan fuera películas que se han visto a lo largo del año en festivales nacionales o internacionales o pases de prensa, pero que no se han estrenado todavía.