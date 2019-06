Sorpresas y rarezas en la constitución de los ayuntamientos

La constitución de los ayuntamientos este sábado ha dejado algunas sorpresas notables. El acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para impedir allí donde fueran posibles las alcaldías de izquierdas se ha resquebrajado en varios municipios. En algunos de ellos el PP ya ha anunciado una moción de censura para corregir los resultados de las sesiones de este sábado; en otros, extraños compañeros de cama se unen para dar la alcaldía a opciones políticas que no partían como favoritas. Estos son algunos de los rincones de España que han dado la sorpresa.

Roales de Pan: PP y PSOE se ponen de acuerdo para dar la alcaldía a Vox

El municipio de Roales de Pan, en Zamora, donde viven unas 900 personas, ha protagonizado una de las más sorprendentes investiduras de este sábado. Con 59 votos de los 509 emitidos, el único edil de Vox será el regidor durante los próximos cuatro años gracias al apoyo de dos ediles del PP y uno del PSOE, este último contraviniendo las órdenes de su partido. Pierde la alcaldía la que ha sido la fuerza más votada, Por Zamora, que cuenta con tres concejales.

Burgos: alcaldía por sorpresa y moción de censura el lunes

En Burgos, un Vox rebelde ha decidido saltarse el pacto que la formación de Abascal suscribió con PP y Ciudadanos para evitar alcaldías de izquierdas. El giro de Vox ha propiciado que se aúpe a la alcaldía al candidato socialista, contra el que Javier Maroto, vicesecretario de Organización del PP, ya ha anunciado una moción de censura que comenzará a tramitar mañana.

Melilla: a gritos de "traidor"

El único diputado de Ciudadanos en Melilla, Eduardo de Castro González, se ha convertido en el nuevo presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en sustitución de Juan José Imbroda Ortiz del Partido Popular, que llevaba en el cargo desde julio de 2000, después de lograr los votos de 13 diputados (CPM 8, PSOE 4 y Cs 1) frente a los 12 obtenidos por Imbroda (10 PP y 2 Vox).

En el transcurso del pleno de la sesión de investidura de la Asamblea de Melilla, el parlamentario del partido de Albert Rivera ha dado la sorpresa porque si bien este pasado jueves había anunciado que iba a abstenerse después de no llegar a un acuerdo con el PP, al no aceptar sus condiciones de que Imbroda renunciara a su acta de diputado por "regeneración" y no integrar a Vox en un futuro gobierno, finalmente Eduardo de Castro ha presentado candidatura a la Presidencia.

En una sesión bronca, en la que se han oído gritos de "traidor" entre las personas que llenaron el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea, cuando se recontaban los votos de socialistas y cepemistas hacia Eduardo Castro y también cuando se dio a conocer el resultado de las votaciones, el diputado naranja finalmente ha logrado reunir 13 votos sobre 25 y convertirse en el nuevo presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla a pesar de pertenecer a la fuerza menos votada de las cinco que obtuvieron representación en la Ciudad Autónoma.

Treviño: Bildu gobernará en un pueblo de Burgos

¿Es posible que Bildu haya ganado en una localidad de Castilla y León? Sí, ha ocurrido en La Puebla de Arganzón, uno de los municipios del enclave burgalés de Treviño. En las pasadas elecciones fueron la lista más votada y cosecharon tres concejales, los mismos que el PNV. Todavía existía la posibilidad de que el PNV presentara candidatura y el PP lo apoyara, como ha sucedido en Kuartango, pero finalmente las formaciones nacionalistas han llegado a un acuerdo.

Granada: Ciudadanos tercera fuerza y alcaldía

El líder de Ciudadanos en Granada, Luis Salvador, se ha convertido este sábado en el alcalde de la ciudad al sumar a los cuatro concejales de la formación naranja el apoyo de los siete ediles del PP y los tres votos de Vox, frente a los 13 que ha obtenido el hasta ahora alcalde del PSOE Francisco Cuenca.

Salvador ha sido investido pese a que la formación tiene cuatro de los 27 concejales, después de que el viernes el bloque de la derecha negociara un pacto hasta el último momento. La oposición de Vox al candidato del PP en aras de la "regeneración" ha dado a ciudadanos el bastón de mando.

Huesca: Ciudadanos se desmarca y habrá moción de censura

Uno de los tres concejales de Ciudadanos se ha desmarcado de sus colegas en Huesca, al no apoyar al candidato del PP. Su voto ha dado la alcaldía al socialista Luis Felipe, aunque también aquí el PP ha anunciado que pondrá en marcha una moción de censura.

Santa Cruz de Tenerife: adiós al mandato de Coalición Canaria

El PSOE de Santa Cruz de Tenerife arrebata la alcaldía a Coalición Canaria tras más 20 años en el mandato. De esta manera, Patricia Hernández Gutiérrez se ha convertido en la primera alcaldesa de la capital tinerfeña en la etapa democrática. La dirigente socialista ha recibido los apoyos suficientes con lo que logra la mayoría absoluta (14 concejales) y desbanca de la alcaldía a Coalición Canaria que llevaba en el consistorio capitalino desde 1983 (primero como ATI y luego CC).

Por su parte, la secretaria de Acción Institucional de Ciudadanos (Cs) en Canarias, Teresa Berástegui, ha anunciado que su formación ha abierto expediente a los dos concejales de su formación en Santa Cruz de Tenerife que han apoyado y hecho alcaldesa a la socialista Patricia Hernández "por no acatar la orden" dada por los órganos ejecutivos del partido naranja.

Badalona: Albiol se queda sin alcaldía

El actual alcalde socialista de Badalona, Àlex Pastor, ha revalidado su cargo al frente del Ayuntamiento gracias a un acuerdo in extremis con Guanyem Badalona en Comú y ERC, que le han dado sus votos para evitar que gobernase el popular Xavier García Albiol, quien contaba con la candidatura más votada. Hasta la mañana de este sábado, Albiol era quien tenía más opciones de conseguir la vara de alcalde al ser el candidato más votado y con 11 concejales, ya que un pacto alternativo parecía imposible por los vetos cruzados de Dolors Sabater (Guanyem Badalona En Comú) y Pastor, finalmente se han.

Palencia: un tuit y un gobierno de Cs con tres concejales

La jornada comenzó con un tuit de la concejal electa de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, donde parecía dispuesta a dinamitar el acuerdo entre PP y Cs para que los populares consigan la Junta y el partido naranja la alcaldía de Palencia con tan sólo tres ediles. Lalanda publicaba un mensaje en los que anunciaba que posibilitaría que la socialista Miriam Andrés sea alcaldesa de Palencia. Sin embargo, Vox acabó reculando.

El acuerdo de las tres derechas, teledirigido desde Madrid y Valladolid, se hizo realidad y Mario Simón, de Ciudadanos, es el nuevo alcalde de Palencia con tan sólo tres concejales y con el respaldo de los nueve del PP y la única concejala electa de Vox, Sonia Lalanda. Vox y Ciudadanos han firmado un acuerdo programático que ha llevado a Simón a la alcaldía de la ciudad. El nuevo regidor salió abucheado del Pleno.

Ourense: un nuevo socio en los Baltar

Gonzalo Pérez Jácome líder de Democracia Ourensana es el nuevo alcalde de la ciudad de la ciudad de Ourense. Los Baltar seguirán anclados en la diputación de Ourense pero lo hacen con este nuevo socio a cambio de mantener la diputación para el PP. El nuevo alcalde no está exento de polémica después de que se popularizara en las redes un vídeo en el que sale quejándose de la mala gestión de sus, ahora, rivales políticos. "Son unos inútiles que están arruinando la provincia con una publicidad que no sirve para nada", dice en el vídeo Jácome.

Samaniego: el PSE no respeta el pacto

El concejal del PSE-EE en el Ayuntamiento de Samaniego, Eduardo Pascual, no ha respetado el pacto suscrito por el partido y el PNV y ha dado la Alcaldía de esta localidad alavesa a EH Bildu. En esta localidad en las elecciones municipales empataron a escaños (3) PNV y EH Bildu, aunque los primeros fueron la fuerza más votada. El PSE-EE logró que Eduardo Pascual entrara en el Ayuntamiento.

Logroño: el Partido Riojano se decide

Pablo Hermoso de Mendoza, del PSOE, ha sido investido alcalde de Logroño gracias al apoyo del Partido Riojano (PR) y de Unidas Podemos (UP). Tras las elecciones del pasado 26 de mayo, el PSOE fue la lista más votada, logrando 11 concejales, pero el PR no había dejado clara su intención de apoyar a un bloque u otro. Finalmente, el partido riojanista ha decidido investir a la lista más votada, algo que se ha repetido en otros municipios.

Cartagena: PSOE, PP Y Cs pactan para evitar un gobierno independentista

Los tres partidos se alían para evitar que MC-Cartagena gobierne. Esta formación aboga por la creación de la provincia de Cartagena, distinguida de la de Murcia, en una suerte de región biprovincial para tener más poder en las Cortes Generales. De momento el PSOE regional ha abierto expediente a la nueva alcaldesa por haber llegado a un acuerdo con el PP sin autorización de la dirección.

Sueca: un alcalde del PSOE investido con los votos del PP

Ha ocurrido en Sueca, Valencia, donde el PSPV-PSOE ha abierto un expediente de expulsión a su nuevo alcalde, Dimas Vázquez, por ser proclamado regidor con el apoyo de los concejales del PP. La comisión PSOE-Compromís acordó días antes que si algunas de las formaciones obtenía votos por acción u omisión de la derecha, abrirían sendos expedientes sancionadores.