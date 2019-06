Seis restaurantes españoles se cuelan en la lista 'extendida' de 50 Best

A una semana de conocer si Osteria Francescana repetirá o no en el número 1 de la lista The World's 50 Best Restaurants, ya sabemos el nombre de seis restaurantes españoles que van a estar —aunque sea un poco lejos del trono— en el punto de mira de los turistas gastronómicos más exigentes: Arzak (53), Diverxo (75), Quique Dacosta (81), Enigma (82), Martín Berasategui (87) y Aponiente (94).

La lista 50 Best de 2018 incluyó 13 restaurantes españoles y, tras la publicación de la primera entrega del ránking de 2019 —con los puestos comprendidos entre el número 51 y el 120—, todo apunta a que ese número se puede incrementar.

Si bien Arzak ha caído más de 20 posiciones (del puesto 31 al 53), también es cierto que se echan de menos ocho nombres y que todos ellos, por continuidad o tendencia ascendente, cuentan con opciones de meterse entre los 50 primeros: El Celler de Can Roca, Mugaritz, Asador Etxebarri, Disfrutar, Tickets, Azurmendi, Nerua y Elkano. Si esto se confirmara, España pasaría de 13 a 14 representantes en este top 100 mundial, que no es el único, pero sí el más influyente.

Pero más allá de las especulaciones, el avance de la lista supone una muy buena noticia para el restaurante Aponiente, del chef Ángel León, que se mire como se mire consolida su presencia en la élite mundial: tres estrellas Michelin, número 25 de Europa según OAD y, ahora, número 94 del mundo según 50 Best.

También consolidan sus posciones el madrileño Diverxo (que pasa del 97 al 75) y el barcelonés Enigma (que pasa del 96 al 82) y se mantienen en la lista, un año más, Quique Dacosta y Martín Berasategui.

La nueva edición de la siempre polémica lista 50 Best, anteriormente conocida como Lista Restaurant, se presentará el próximo 25 de junio en Singapur. Este año, según ha informado la organización, la lista ha pasado de 100 a 120 puestos como guiño al 120 aniversario de uno de sus principales patrocinadores.

También se han anticipado ya los premios a la Mejor Chef de Pastelería (Jéssica Preálpato), a la Mejor Chef Mujer (Daniela Soto-Innes), al Restaurante Revelación (Lido 84) y el Premio Icon (José Andrés).