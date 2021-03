Carne roja, vegetarianos y función eréctil: tres hombres comparten su experiencia

"¿Afecta la dieta vegetariana a la función eréctil? No. Pues ala, chicos, una excusa menos". Esta afirmación, compartida en Twitter por la dietista-nutricionista Lucía Martínez, puede haber resultado obvia para muchos vegetarianos, pero el mito que relaciona el consumo de carne roja con el vigor sexual sigue muy vigente en España. Ella misma, de hecho, lo constata a menudo en su consulta.

"Hay hombres que te lo expresan claramente y otros que eligen una forma más sutil, con preguntas sobre la fertilidad", explica. "Pero sabemos que los niveles de testosterona en sangre suelen ser más altos en la población vegana que la omnívora. En India, además, no hay problemas de fertilidad. La dieta vegetariana, de hecho, está relacionada con un menor índice de sobrepeso u obesidad, y eso favorece una mayor salud sexual. En Aleris colaboramos con las Clínicas Boston (especializadas en salud sexual masculina) y es un tema que conocemos bastante".

Pero la leyenda no es algo exclusivo de España. El tuit de Lucía Martínez incluía también el enlace a un estudio científico desarrollado en China (The association between plant-based diet and erectile function in Chinese young healthy men: A population-based study) que, como todos los anteriores, desmiente que el hecho de seguir una dieta vegana dificulte la erección.

¿Reminiscencias prehistóricas?

"Muchos hombres relacionan la carne con la fuerza o la virilidad, con ser más macho alfa... Va todo mezclado con clichés de masculinidad rancia y casposa. No sé si tendrá algo que ver con las reminiscencias de esa prehistoria utópica en la que el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba recogiendo fresitas", señala Martínez. "Algo que, por cierto, ahora, sabemos que no era exactamente así".

La propagación del mito puede deberse a muchos factores, pero uno de los más evidentes es la publicidad. Martínez señala, por ejemplo, que "la última campaña de Provacuno, financiada por la Unión Europea, usaba el hashtag #SoyVaquero y mostraba a tíos comiendo o frente a la barbacoa, que es como muy masculina".

Lo cierto es que la campaña de Provacuno recibió muchas críticas en redes sociales por el uso de imágenes machistas o con connotaciones sexuales. Algo que, a finales del pasado siglo, ya escudriñó Carol J. Adams en el ensayo La política sexual de la carne: una teoría crítica feminista vegetariana. Pero es revelador que en pleno 2021 un grupo de creativos apueste de nuevo por este patrón. Por eso muchos hombres veganos siguen soportando bromas sobre su virilidad.

Tres testimonios que desmienten el mito

Pablo Donoso, chef ejecutivo del grupo Distrito Vegano, con tres restaurantes en Madrid, lleva cinco años siendo vegano y niega efectos indeseados. "Siempre he sido una persona muy activa sexualmente y, trabajando una media de 10 horas diarias, no han bajado mi ritmo ni mis ganas. ¡En absoluto! Además mantengo una relación estable con dos personas, ambos veganos, y te digo que tengo más que comprobado que tampoco ha perjudicado su apetito sexual".

Ricardo Romero (Nega), uno de los integrantes del grupo de rap Los Chikos del Maíz, lleva un año siguiendo una dieta ovolácteovegetariana y también desmiente cualquier problema de índole sexual relacionado con la alimentación, pero sí reconoce haber recibido muchos comentarios del tipo "te has vuelto posmo y poco menos que mariquita". El rapero valenciano tiene claro que hay "una clara relación entre la carne roja y la masculinidad más tóxica y agresiva", y distingue entre dos tipos de hombres que comen carne: "Los que son conscientes de lo que hay detrás y procuran comer menos carne; y los carnacas orgullosos del no sin mi chuletón".

También hay quien le da la vuelta al mito y, lejos de reconocer problemas, relaciona una dieta vegetariana con un mayor impulso sexual. Pablo, que tiene 27 años y trabaja como basurero, asegura que desde que dejó de comer carne siente más vigor sexual y tiene erecciones más largas y potentes. "Mis amigos se rieron de mí cuando les dije que me iba a hacer vegetariano. Pero el cachondeo ha ido a menos".

No es el único que vincula veganismo y potencia sexual. En una entrevista concedida al programa Good Morning Britain, el actor sueco Dolph Lundgren, célebre por varias películas de boxeo y artes marciales, explicó que su rendimiento sexual ya era "bastante bueno", pero al cambiar de dieta aumentó en un 50%.